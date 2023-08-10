Американская компания Tapestry планирует купить владельца Versace за $8,5 миллиарда

Американская компания Tapestry Inc., которой принадлежит, в частности, бренд Coach, ведет переговоры о покупке Capri Holdings, владельца модных домов Michael Kors, Jimmy Choo и Versace, в рамках сделки на $8,5 млрд. Об этом сообщает Reuters.

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В результате будет создано ведущее здание моды в США, которое будет противостоять европейским конкурентам на мировом рынке предметов роскоши.

Соглашение объединит бренды Tapestry, а также лейблы Capri — Jimmy Choo и Versace под одной крышей.

Это объединение может оказать некоторую поддержку компаниям, когда индустрия розничной торговли США борется со слабым внутренним спросом, поскольку жесткая инфляция ограничивает расходы потребителей и неравномерное восстановление на ключевом рынке Китая.

«Снижающийся спрос оказывал давление на Tapestry и Capri, оба из которых сейчас обращаются к международным рынкам для поддержки роста», — заявил управляющий директор GlobalData Нил Сондерс.

В 2017 году Tapestry, тогда известная как Coach Inc., купила производителя сумок Kate Spade за $2,4 млрд. В том же году Capri, ранее известная как Michael Kors, купила британского сапожника Jimmy Choo за $1,2 млрд. За год Capri купила Versace за $2,2 млрд.

Потенциальное приобретение Capri также может ознаменовать оживление сделок в luxury-сфере США, в то время как крупные европейские компании скупают дорогие бренды.