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10 августа 2023, 16:36 Читати українською

Туроператор TUI представил сильный квартальный отчёт

По итогам второго квартала 2023 года компания TUI Travel (самый крупный оператор туристических поездок в европейском регионе) получила £88 миллионов операционной прибыли, что эквивалентно $143 миллионам. Этот показатель на 57% выше, чем фирма получила за то же время год назад, отмечают эксперты LBLV.

​TUI Travel сообщает, что ее доход за апрель-июнь текущего года увеличился на 13,8%, достигнув £3,8 миллиарда. Выйти на высокие финансовые показатели фирма смогла за счет стечения ряда факторов. В их число вошли позднее празднование Пасхи в 2023-м, обширный выбор направлений для туристических поездок, доступных клиентам, а также значительный охват аудитории.

По словам Питера Лонга (исполнительный директор компании), динамика брендов First Choise и Thomson оказалась весьма хорошей. Он отметил, что у фирмы очень обширная база клиентов. При этом многих из них не особо существенно коснулось текущее положение дел в экономике. Такой вывод был сформирован по итогам сравнительного анализа показателей TUI Travel и Thomas Cook. Последняя испытывает большие трудности.

Также по мнению Лонга TUI Travel имеет прекрасное представительство на западе средиземноморского региона и никогда не выбирала ориентиром только один определенный рынок. В связи с этим на ней не сказались проблемы в Тунисе и Египте, вызвавшие снижение туристического потока в эти государства, дополнили в LBLV.

Дмитрий Доронин, финансовый аналитик LBLV.

Источник: Минфин
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