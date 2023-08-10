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10 августа 2023, 15:16 Читати українською

Приватбанк договорился с ЕБРР о гарантии на 60 млн евро под кредитование украинского бизнеса

ПриватБанк и Европейский банк по реконструкции и развитию (ЕБРР) договорились о сотрудничестве по программе распределения рисков (Risk Sharing Program). В рамках сделки банк потенциально сможет расширить финансирование действующих бизнес-клиентов из критически важных отраслей на сумму до €240 млн. Об этом говорится в пресс-релизе Приватбанка.

ПриватБанк и Европейский банк по реконструкции и развитию (ЕБРР) договорились о сотрудничестве по программе распределения рисков (Risk Sharing Program).
Фото: hromadske.ua

Детали сделки

Согласно соглашению, ЕБРР предоставляет гарантию €60 млн. Нефинансированный инструмент распределения рисков покрывает до 50% кредитного риска в размере €240 млн по новому финансированию Приватбанка.

«Это нефинансовый ресурс, мы не получим ни одного фондирования от ЕБРР», — уточнил в комментарии Forbes председатель правления банка Герхард Беш .

Соглашение между ЕБРР и Приватбанком имеет два компонента.

Первый инструмент распределения риска должен помочь обеспечить доступ к финансированию оборотного капитала и инвестиционным целям для микро, малых, средних и крупных предприятий, работающих в таких критически важных отраслях: сельское хозяйство и сельскохозяйственные услуги; пищевая и легкая промышленность; производство и услуги в области строительства; транспорт и логистика; туризм и культура; розничная торговля

Второй инструмент должен поддержать долгосрочные инвестиции частных ММСП в экологические технологии, отвечающие требованиям ЕС.

Кто может получить деньги

В рамках этих инструментов Приватбанк будет ориентироваться на действующее портфолио клиентов, добавил Бёш. Требования для участия — жизнеспособная бизнес-модель, соблюдение правил комплаенса и финмониторинга, прозрачность, включая структуру собственности, перечисляет он.

Соглашение с ЕБРР не будет влиять на активные процентные ставки по кредитам, отметил Беш.

Однако она предусматривает дополнительную возможность — в случае привлечения кредитов под долгосрочные инвестпроекты в этих отраслях бизнес может получить часть средств (до 30%) в виде гранта.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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