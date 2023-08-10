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10 августа 2023, 18:10 Читати українською

Основатель «Яндекса» Волож против варварского вторжения россии в Украину

Основатель российского технологического гиганта «Яндекс» Аркадий Волож высказался против «варварской» войны россии в Украине, пишет Financial Times .

Основатель российского технологического гиганта «Яндекс» Аркадий Волож высказался против «варварской» войны россии в Украине, пишет Financial Times .►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиПозиция Воложи«Я категорически против варварского вторжения россии в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Позиция Воложи

«Я категорически против варварского вторжения россии в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я с ужасом от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы», — говорится в заявлении Воложа.

Он добавил, что чувствует «долю ответственности за действия россии», несмотря на то, что с 2014 года не живет в россии.

Живущий в Израиле Волож ушел с должности генерального директора «Яндекса» и передал правому голосу свой контрольный пакет акций после того, как в прошлом году ЕС наложил на него санкции.

На своем личном сайте Волож называет себя родившимся в Казахстане израильским техническим предпринимателем.

Напомним

В начале июня 2022 года ЕС ввел шестой пакет санкций против россии, под которые попал основатель «Яндекса». После этого Волож немедленно ушел в отставку с должности гендиректора Yandex NV и вышел из совета директоров.

ЕС обосновал включение Воложи в список санкций тем, что акционерами и инвесторами Яндекса являются российские госбанки Сбер и ВТБ.

Источник: Минфин
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