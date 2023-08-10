В этом видео Алексей Козырев поговорил с Сергеем Фурсой, заместителем директора Драгон Кэпитал, о:
Фурса: Перспективы рынка ОВГЗ и экономики Украины. Прогноз по ВВП, курсу, инфляции и безработице (видео)
- перспективы рынка ОВГЗ
- будет ли снижение доходности по ним и до каких границ
- о перспективах экономики Украины до конца года
- каким будет прогноз по ВВП, курсу и объемам международной помощи.
Источник: Минфин
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