Верховная Рада прекратила действие соглашения между Украиной и россией о поощрении и взаимной защите инвестиций. Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового Комитета Ярослав Железняк.
Украина расторгла соглашение с россией об инвестициях
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Решение вступает в силу на следующий день после опубликования.
Межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций было подписано в ноябре 1998 года и ратифицировано Верховной Радой в декабре 1999 года.
Данное соглашение на международном уровне закрепляло обязательства государств по обращению с инвесторами и их инвестициями, а также механизмы урегулирования возникающих на их основе споров.
Соглашение предусматривает, в частности, что инвестиции, осуществленные на территории другой стороны, не могут быть экспроприированы или национализированы.
Источник: Минфин
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