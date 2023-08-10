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10 августа 2023, 18:33 Читати українською

Украина расторгла соглашение с россией об инвестициях

Верховная Рада прекратила действие соглашения между Украиной и россией о поощрении и взаимной защите инвестиций. Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового Комитета Ярослав Железняк.

Верховная Рада прекратила действие соглашения между Украиной и россией о поощрении и взаимной защите инвестиций.
Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

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Решение вступает в силу на следующий день после опубликования.

Межправительственное соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций было подписано в ноябре 1998 года и ратифицировано Верховной Радой в декабре 1999 года.

Данное соглашение на международном уровне закрепляло обязательства государств по обращению с инвесторами и их инвестициями, а также механизмы урегулирования возникающих на их основе споров.

Соглашение предусматривает, в частности, что инвестиции, осуществленные на территории другой стороны, не могут быть экспроприированы или национализированы.

Источник: Минфин
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