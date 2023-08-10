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10 августа 2023, 16:14 Читати українською

Рада вернула ставки налога 18% на валовой игровой доход онлайн-казино

Верховная Рада возобновила ставки налога 18% на валовой игровой доход (GGR) онлайн-казино. Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового Комитета Ярослав Железняк.

Верховная Рада возобновила ставки налога 18% на валовой игровой доход (GGR) онлайн-казино.
Фото: pixabay.com

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«Несмотря на сопротивление двух фракций (ЕС и Родины) и (попытки — ред.) сбить мои правки, мы вернули налогообложение для онлайн-казино GGR (18%)», — написал нардеп.

По прогнозам главы финкомитета В Р Даниила Гетманцева, возврат налогообложения принесет в бюджет дополнительно не менее 1,5 млрд грн в год.

GGR

GGR (Gross Gaming Revenue) валовой игровой доход — сумма всех денег, заработанных казино на проигрышах игроков за определенный период времени. Определяется он вычетом выигрышей из общей суммы всех ставок.

Напомним

В середине апреля 2022 года депутаты поддержали правку, позволившую игорному бизнесу перейти на упрощенную систему налогообложения, уплачивая лишь 2% единого налога от оборота.

На упрощенную систему налогообложения перешел практически весь игорный бизнес, значительно снизивший отчисления в бюджет. До перехода эти компании платили в среднем 200 000 грн. налогов в день, после — до 23 000 грн.

В начале 2023 года президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете нахождения игорного бизнеса на упрощенной системе налогообложения.

За пять месяцев 2023 года компании, работающие онлайн в сфере игорного бизнеса, уплатили вчетверо больше налогов, чем за весь 2022 год. По состоянию на 1 июня 2023 года компании уплатили более 2,2 млрд грн, тогда как за весь 2022 год эта сумма не превышала 550 млн грн.

Источник: Минфин
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