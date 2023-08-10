Подсанкционные компании будут платить налоги в украинский бюджет. Рада приняла закон

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 6529 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно применения санкций. Об этом написал в телеграм-канале глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

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Что предусмотрено законом

В частности, закон предусматривает нераспространение санкций на уплату налогов, сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и погашение налогового долга.

К тому же во второе чтение было внесено несколько изменений:

установлено 4 вида мер, которые осуществляет контролирующий орган с целью реализации санкции принятых СНБО;

ПК дополнен механизмами реализации таких мер к подсанкционным лицам.

дополнены нормы по запрету пребывания подсанкционного субъекта на упрощенной системе налогообложения.

«Вступление в силу законопроекта синхронизировано с недавно принятым Законом № 3223, который вводит публичный Государственный реестр санкций», — добавил Гетманцев.