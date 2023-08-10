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10 августа 2023, 14:54 Читати українською

С 11 августа на дорогах Украины заработают еще 50 камер фиксации скорости

Министерство внутренних дел с 11 августа подключит 50 камер фиксации нарушений ПДД на автодорогах Украины. Из них 31 камера возобновит работу после отключения с начала полномасштабной агрессии россии, еще 19 камер заработают впервые, сообщает пресс-служба министерства.

Министерство внутренних дел с 11 августа подключит 50 камер фиксации нарушений ПДД на автодорогах Украины.

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Где установили новые камеры

Новые камеры установлены в Бердичеве (1 камера), Кривом Роге (2), Сумах (1), Ужгороде (2), Черновцах (5) и на дорогах в Винницкой (2), Закарпатской (2), Тернопольской (3) и Черновицкой (1) областей.

В общей сложности на дорогах Украины с завтрашнего дня будут работать 215 камер фиксации.

Расположение всех комплексов можно посмотреть здесь.

В МВД отмечают, что более 40% ДТП с погибшими и пострадавшими случаются именно из-за превышения разрешенной скорости движения.

За превышение скорости предусмотрены штрафы: 340 грн за превышение более чем на 20 км/ч, 1700 грн — более чем на 50 км/ч.

Источник: Минфин
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