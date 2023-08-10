АЗС продолжают повышать цены на топливо

В период с 9 по 10 августа средняя цена по стране бензина марки А-95 выросла на 37 копеек и составила 51,4 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 39 копеек — до 53,44 грн/л, а дизельное топливо — на 38 копеек, до 50,72 грн/л. Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка «Консалтинговой группы «А-95».

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На станциях государственной сети «Укрнафта» все виды горючего подорожали на 1 грн: бензин марки А-92 подорожал до 48,9 грн/л, бензин А-95 — до 49,9 грн/л, бензин А-95 премиум — до 48,9 грн/л 50,9 грн/л, ГП — до 48,9 грн/л.

На Shell все виды топлива удорожали на 1,5−1,6 грн. Так, цена на А-95 увеличилась до 52,49 грн/л, А-95+ - до 55,49 грн/л, на дизтопливо — до 52,40 грн/л.

На станциях SOCAR все виды горючего подорожали на 1 грн, на KLO цены прибавили 90 копеек.

Сети AMIC, Mango, «Укр-Петроль», U.GO, «Авантаж 7» и другие повысили цены на топливо в пределах 0,14−1 грн.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 9 по 10 августа 2023, грн/л: