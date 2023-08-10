АЗС продолжают повышать цены на топливо

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

10 августа 2023, 14:36 Читати українською

АЗС продолжают повышать цены на топливо

В период с 9 по 10 августа средняя цена по стране бензина марки А-95 выросла на 37 копеек и составила 51,4 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 39 копеек — до 53,44 грн/л, а дизельное топливо — на 38 копеек, до 50,72 грн/л. Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка «Консалтинговой группы «А-95».

В период с 9 по 10 августа средняя цена по стране бензина марки А-95 выросла на 37 копеек и составила 51,4 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 39 копеек — до 53,44 грн/л, а дизельное топливо — на 38 копеек, до 50,72 грн/л.
Фото: pixabay.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

На станциях государственной сети «Укрнафта» все виды горючего подорожали на 1 грн: бензин марки А-92 подорожал до 48,9 грн/л, бензин А-95 — до 49,9 грн/л, бензин А-95 премиум — до 48,9 грн/л 50,9 грн/л, ГП — до 48,9 грн/л.

На Shell все виды топлива удорожали на 1,5−1,6 грн. Так, цена на А-95 увеличилась до 52,49 грн/л, А-95+ - до 55,49 грн/л, на дизтопливо — до 52,40 грн/л.

На станциях SOCAR все виды горючего подорожали на 1 грн, на KLO цены прибавили 90 копеек.

Сети AMIC, Mango, «Укр-Петроль», U.GO, «Авантаж 7» и другие повысили цены на топливо в пределах 0,14−1 грн.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное топливо на АЗС с 9 по 10 августа 2023, грн/л:

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Philip92
Philip92
10 августа 2023, 15:01
#
Пятый в приложении авиаса сегодня можно по 46 купить
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает andrew115200 и 11 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами