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10 августа 2023, 14:15 Читати українською

Украина признала алкогольную компанию Bacardi спонсором войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло бермудскую компанию Bacardi Limited в перечень международных спонсоров войны. Об этом сообщается на сайте агентства.

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло бермудскую компанию Bacardi Limited в перечень международных спонсоров войны.

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Решение было принято после публикации в газете Wall Street Journal, которая узнала, что Bacardi активно продолжает деятельность в россии и набирает новых работников, несмотря на предыдущие обещания прекратить поставки в эту страну.

«После полномасштабного вторжения россии в Украину Bacardi объявила об остановке экспорта в россию и прекращении вложений в рекламу, но позже эта часть сообщения исчезла из ее официального заявления. Следовательно, компания продолжила поставлять свою продукцию в рф на миллионы долларов и искать новых сотрудников, публикуя объявления о вакансии», — указывает НАПК.

Прибыль российского филиала Bacardi — Бакарди Рус — в 2022 году увеличилась втрое с 1,5 млрд рублей почти до 4,7 млрд рублей (почти $50 млн по нынешнему курсу).

Российский бизнес Bacardi продолжает увеличиваться и сейчас, в частности, благодаря уменьшению конкуренции со стороны других мировых производителей. К примеру, британская Diageo (владелец брендов Smirnoff и Johnnie Walker) объявила, что покинула российский рынок в конце 2022 года.

Bacardi владеет такими алкогольными брендами, как бренди Baron Otard, D'USSÉ; джин Bombay; ром Bacardi; текила Cazadores; водка Grey Goose, Eristoff; виски Dewar's, William Lawson's, Aberfeldy, Aultmore, Royal Brackla, Craigellachie, Angel's Envy и другие напитки (Martini, St-Germain, Bénédictine).

Источник: Минфин
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