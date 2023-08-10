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10 августа 2023, 13:52 Читати українською

Work.ua прекращает предоставлять какие-либо услуги компаниям и брендам, не вышедшим из россии

Work.ua прекращает предоставлять какие-либо услуги компаниям и брендам, не вышедшим с российского рынка, и разрывает с ними все контракты. Об этом сообщил СЕО компании Артур Михно в Facebook.

Work.ua прекращает предоставлять какие-либо услуги компаниям и брендам, не вышедшим с российского рынка, и разрывает с ними все контракты.

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Позиция Work.ua

«Work.ua разрывает контракты на сумму более 5 млн грн в год. Возвращает владельцам их деньги и ни в коей мере больше не хочет быть причастным к деятельности этих компаний в Украине и мире», — пишет Михно.

В компании также призвали партнеров robota.ua и Jooble и все другие бизнесы и людей, которые пока сотрудничают с ними, написать заявления об увольнении, расторгнуть договоры и приостановить любое взаимодействие.

«Да, конечно, мы знаем, что очень многие украинские команды и топ-менеджеры этих брендов делали и делают чрезвычайно много для помощи ВСУ и Украине. В том числе, чтобы донести недопустимость сотрудничества с россией до европейских офисов и их советов директоров. Вы делали очень много. Все, что могли. Спасибо вам за это. Но надо признать, что вас не услышали. Для них деньги остались важнее ракет, которые падают на головы ваших детей. А значит, пришло время следующего шага — отказаться от их грязных денег». заявления на увольнение", — написал Михно.

Кто работает в россии

Остались работать в государстве-террористе: Metro, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter & Gamble, Siemens, Pfizer, Philip Morris, Bayer, Acer, Alibaba, CloudFlare, Societe Generale, Credit Suisse, Lenovo, Asus, Cersanit и т. д.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 27

+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
10 августа 2023, 14:02
#
Подадут иск и законно выиграют его — зловживання монопольним становищем …
+
0
lohsuper
lohsuper
10 августа 2023, 14:05
#
Через месяц помойка Work.ua прекратит свое великое существование на рынке
+
+45
Ivn
Ivn
10 августа 2023, 14:19
#
Йшов другий рік війни, а чувакі на мінфіні російською хейтять бізнес який займає принципову позицію щодо тих хто підтримує рашку. круто
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
10 августа 2023, 15:00
#
А что война меняет с русским языком ?

Вообще ты вот соображаешь как тебе промыли мозги — русский = россия ?

Проблема в том что мы прийдем в крым и на донбас в качестве оккупантов . И нам прийдется там всех ставить на колени . Только ты в армии не служишь , вот странное совпадение . Только лозунги правильные толкаешь .

Те люди что уехали оттуда в европу — не вернуться , они уже выучили новые языки , и это не мова . А замещать мы будем пакистанцами . И ты будешь учить урду , но завтра , а твои дети будут полукровками , но тоже завтра и ходить они будут в мечети . А виной их вот такой вот умный папаша .

А теперь просто цифры , в 1992 году население Украины было 52 млн , на сегодня население Украины оценивается от 26 до 29 млн . В прошлом году родилось всего 200 тыс младенцев , это означает что при средней продолжительности жизни в 73 года — 14,6 млн населения останется , минус 25% на «экспорт» — кто с тобой таким захочет здесь жить , итого = 10 млн человек . Это от 52 млн страны , через 30 лет (рождаемость стабильно падает на 7% каждый год) . Замещать их будут пакистанцами . Уже правительство говорит что 4,5 млн за следующие 10 лет . Или по 450 тыс ежегодно , два херсона . На сейчас общее количество трудоспособных оценивается примерно в 6−7 млн . После войны мужики свалят в европу к женщинам , и уже есть предложение — запретить им выезд на 3 года .

Я вообще не о русском языке сейчас , а о твоем выборе — ты будешь валить или жить с пакистанцами в меньшинстве ?
+
0
mytnyk
mytnyk
10 августа 2023, 15:20
#
Ми будемо мочити рашистів! А тобі тут пакистанці ввижаються. І звідки тут такі *** знаходяться із такою арифметикою?
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
10 августа 2023, 15:36
#
Во первых, странно что мовный = хам, вот везде в интернете почему-то это правило выполняется. Ничего не буду говорить по колхоз … просто так вы выглядите. Видима такая реклама мовы и мовных. Всегда думайте об этом прежде чем хамить.

А про арифметику — проблема в том что она РЕАЛЬНАЯ. Такая как есть. Это ФИЗИЧЕСКИЕ параметры. Вы можете игнорировать физику, но кирпич на голову упадет чисто по физическим формулам.

Если вам не нравится арифметика и физика — вы ее можете запросто игнорировать, тогда ваша жизнь превращается в набор чудес и неожиданностей. Раз и неожиданно узнали что ВВП упал там в 3 раза. Или там больше Украина не производит танков и ракет — некому.

Забыл упомянуть — каждые 100 тысяч населения = 0,5% ВВП.
+
+15
mytnyk
mytnyk
10 августа 2023, 15:15
#
Готові поставити 1000USD на те, що через місяць Work.ua і далі буде працювати? І відповісти за свої слова.
+
+30
AleksandrBank
AleksandrBank
10 августа 2023, 14:06
#
Work ua не монополист! Это услуги, пусть их HR работают
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
10 августа 2023, 14:13
#
Монополист в терминах антимонопольного законодательства — это один из пяти крупнейших поставщиков продукции или услуг на рынке (на любом рынке) совместная доля которых превышает 25% .

+
+15
Smehue4ki
Smehue4ki
10 августа 2023, 14:53
#
Ви стали тепер спеціалістом з антимонопольного законодавства?
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
10 августа 2023, 15:20
#
Я не специалист , я просто работал директором большого завода и просто надо было понимать как правильно устанавливать цены чтоб не нарушать закон. игнорируйте . вам это лишнее . не нужно забивать то чего нет .
+
+30
Ivn
Ivn
10 августа 2023, 14:17
#
Лол подадуть позов як зловживання монопольним становищем? а їх АМК вже визнавав монополістами? а вони відповідають критеріям монополіста?
думаю відповіді очевидні
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
10 августа 2023, 14:19
#
Монополист в терминах антимонопольного законодательства — это один из пяти крупнейших поставщиков продукции или услуг на рынке (на любом рынке) совместная доля которых превышает 25% .
+
+30
mytnyk
mytnyk
10 августа 2023, 15:18
#
І що? це лише ваша думка. хочете — подавайте в суд і доводьте, яка у них доля ринку і чи відповідають вони критеріям монополіста.
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
10 августа 2023, 15:21
#
Это не мысль это цитата из закона , почти дословная .
+
0
mytnyk
mytnyk
10 августа 2023, 15:22
#
І що? як це відноситься до Work.ua?
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
10 августа 2023, 15:32
#
Просто — рассмотрят долю на рынке интернет порталов для поиска работы, и наложат штраф.

Да, нормы немного поменялись, потому

ст. 12 закона о защите экономической конкуренции.

теперь надо быть в топ5 субъектов с общей долей 70%. Сильно поменяли.
+
0
Ivn
Ivn
10 августа 2023, 15:41
#

Это не мысль это цитата из закона , почти дословная .

напишу шаблонну фразу але ви юрист? механізм виконання закону ще потрібно розуміти, а не лише читати одну статтю закону, це як той lohsuper, прочитав одну статтю 10 КУ і вже вважає що великий знавець
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
10 августа 2023, 15:47
#
Дружище , я работал директором крупного завода , у меня был целый отдел юристов , и они приносили ВЫВОДЫ , как они там механизмы — это другое . Вы хотите узнать — читайте законы . Почему важно для крупного завода ? Потому что нужно устанавливать цены по определенным правилам чтоб не нарушать закон . Любой монополист не может делать специальные правила для клиентов , и не может совершать немотивированный отказ клиентам . И штрафы за это бешеные . Не буду сейчас перечитывать — тогда было 10% от годового оборота .

Вы же юрист , правильно ?

Что касается этого сайта — мне *** . Но с одной стороны сайт , с другой — ну очень крупные компании со штатом юристов . Ну они найдут как это реализовать .

При этом для вас вы увидели в этом что-то принципиальное аля — наших бьют , а для меня это нейтрально как-то что нужно покупать билет в трамвае . Ну нужно и нужно . Кому нужно пусть и покупает . Не более того .
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 августа 2023, 15:43
#
Штраф за что?

За отказ работать
с конкретным юрлицом,
которое находится
списке спонсоров терроризма?
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
10 августа 2023, 15:50
#
Если оно находится в санкционном списке Украины — то оно уже не должно работать .

А если это личное мнение , не подтвержденное документами и законами . То штраф — за немотивированный отказ клиенту в услугах . И там штраф до 10% годовой выручки .

Понимаете — одно дело эмоции , а другое — бумажки , закон , и т. д.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 августа 2023, 15:55
#
Алексей Яковлев

Санкционный список НАЗК — это
не запрет на работу.
К тому же в этом списке чаще всего находятся материнские структуры или акционеры украинских компаний, а не сами украинские юридические лица.
+
0
Ivn
Ivn
10 августа 2023, 15:21
#
Крім вікіпедії є нормативка. читайте
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0317−02#Text
+
0
BatonUA
BatonUA
10 августа 2023, 15:42
#
Похвальне рішення. Хоча може передивляться питання і 100% прибутку від такої співпраці будуть переводити на ЗСУ. Бо як розумію люди досі купляють пепсі і т.п. :(
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 августа 2023, 15:51
#
Правильнее, не иметь никаких
дел с такими компаниями…
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
10 августа 2023, 15:52
#
Станьте возле ашана или мето и заблокируйте им вход. Далее вы узнаете как это по закону, а не по взглядам. Наша же полиция вас и вразумит.
+
0
JWT
JWT
10 августа 2023, 15:54
#
Нажаль це той випадок коли «не все так однозначно». Багато брендів в метро вітчизняні, більше того під брендом Метро багато виробників продають свою продукцію, молочку, наприклад. І от від того що в Україні перестане працювати Метро, а в рашці продовжить — гірше стане тільки економіці України.
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