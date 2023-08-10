Work.ua прекращает предоставлять какие-либо услуги компаниям и брендам, не вышедшим из россии

Work.ua прекращает предоставлять какие-либо услуги компаниям и брендам, не вышедшим с российского рынка, и разрывает с ними все контракты. Об этом сообщил СЕО компании Артур Михно в Facebook.

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Позиция Work.ua

«Work.ua разрывает контракты на сумму более 5 млн грн в год. Возвращает владельцам их деньги и ни в коей мере больше не хочет быть причастным к деятельности этих компаний в Украине и мире», — пишет Михно.

В компании также призвали партнеров robota.ua и Jooble и все другие бизнесы и людей, которые пока сотрудничают с ними, написать заявления об увольнении, расторгнуть договоры и приостановить любое взаимодействие.



«Да, конечно, мы знаем, что очень многие украинские команды и топ-менеджеры этих брендов делали и делают чрезвычайно много для помощи ВСУ и Украине. В том числе, чтобы донести недопустимость сотрудничества с россией до европейских офисов и их советов директоров. Вы делали очень много. Все, что могли. Спасибо вам за это. Но надо признать, что вас не услышали. Для них деньги остались важнее ракет, которые падают на головы ваших детей. А значит, пришло время следующего шага — отказаться от их грязных денег». заявления на увольнение", — написал Михно.

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