Work.ua прекращает предоставлять какие-либо услуги компаниям и брендам, не вышедшим с российского рынка, и разрывает с ними все контракты. Об этом сообщил СЕО компании Артур Михно в Facebook.
Work.ua прекращает предоставлять какие-либо услуги компаниям и брендам, не вышедшим из россии
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Позиция Work.ua
«Work.ua разрывает контракты на сумму более 5 млн грн в год. Возвращает владельцам их деньги и ни в коей мере больше не хочет быть причастным к деятельности этих компаний в Украине и мире», — пишет Михно.
В компании также призвали партнеров robota.ua и Jooble и все другие бизнесы и людей, которые пока сотрудничают с ними, написать заявления об увольнении, расторгнуть договоры и приостановить любое взаимодействие.
«Да, конечно, мы знаем, что очень многие украинские команды и топ-менеджеры этих брендов делали и делают чрезвычайно много для помощи ВСУ и Украине. В том числе, чтобы донести недопустимость сотрудничества с россией до европейских офисов и их советов директоров. Вы делали очень много. Все, что могли. Спасибо вам за это. Но надо признать, что вас не услышали. Для них деньги остались важнее ракет, которые падают на головы ваших детей. А значит, пришло время следующего шага — отказаться от их грязных денег». заявления на увольнение", — написал Михно.
Кто работает в россии
Остались работать в государстве-террористе: Metro, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter & Gamble, Siemens, Pfizer, Philip Morris, Bayer, Acer, Alibaba, CloudFlare, Societe Generale, Credit Suisse, Lenovo, Asus, Cersanit
Комментарии - 27
Вообще ты вот соображаешь как тебе промыли мозги — русский = россия ?
Проблема в том что мы прийдем в крым и на донбас в качестве оккупантов . И нам прийдется там всех ставить на колени . Только ты в армии не служишь , вот странное совпадение . Только лозунги правильные толкаешь .
Те люди что уехали оттуда в европу — не вернуться , они уже выучили новые языки , и это не мова . А замещать мы будем пакистанцами . И ты будешь учить урду , но завтра , а твои дети будут полукровками , но тоже завтра и ходить они будут в мечети . А виной их вот такой вот умный папаша .
А теперь просто цифры , в 1992 году население Украины было 52 млн , на сегодня население Украины оценивается от 26 до 29 млн . В прошлом году родилось всего 200 тыс младенцев , это означает что при средней продолжительности жизни в 73 года — 14,6 млн населения останется , минус 25% на «экспорт» — кто с тобой таким захочет здесь жить , итого = 10 млн человек . Это от 52 млн страны , через 30 лет (рождаемость стабильно падает на 7% каждый год) . Замещать их будут пакистанцами . Уже правительство говорит что 4,5 млн за следующие 10 лет . Или по 450 тыс ежегодно , два херсона . На сейчас общее количество трудоспособных оценивается примерно в 6−7 млн . После войны мужики свалят в европу к женщинам , и уже есть предложение — запретить им выезд на 3 года .
Я вообще не о русском языке сейчас , а о твоем выборе — ты будешь валить или жить с пакистанцами в меньшинстве ?
А про арифметику — проблема в том что она РЕАЛЬНАЯ. Такая как есть. Это ФИЗИЧЕСКИЕ параметры. Вы можете игнорировать физику, но кирпич на голову упадет чисто по физическим формулам.
Если вам не нравится арифметика и физика — вы ее можете запросто игнорировать, тогда ваша жизнь превращается в набор чудес и неожиданностей. Раз и неожиданно узнали что ВВП упал там в 3 раза. Или там больше Украина не производит танков и ракет — некому.
Забыл упомянуть — каждые 100 тысяч населения = 0,5% ВВП.
думаю відповіді очевидні
Да, нормы немного поменялись, потому
ст. 12 закона о защите экономической конкуренции.
теперь надо быть в топ5 субъектов с общей долей 70%. Сильно поменяли.
Это не мысль это цитата из закона , почти дословная .
напишу шаблонну фразу але ви юрист? механізм виконання закону ще потрібно розуміти, а не лише читати одну статтю закону, це як той lohsuper, прочитав одну статтю 10 КУ і вже вважає що великий знавець
Вы же юрист , правильно ?
Что касается этого сайта — мне *** . Но с одной стороны сайт , с другой — ну очень крупные компании со штатом юристов . Ну они найдут как это реализовать .
При этом для вас вы увидели в этом что-то принципиальное аля — наших бьют , а для меня это нейтрально как-то что нужно покупать билет в трамвае . Ну нужно и нужно . Кому нужно пусть и покупает . Не более того .
За отказ работать
с конкретным юрлицом,
которое находится
списке спонсоров терроризма?
А если это личное мнение , не подтвержденное документами и законами . То штраф — за немотивированный отказ клиенту в услугах . И там штраф до 10% годовой выручки .
Понимаете — одно дело эмоции , а другое — бумажки , закон , и т. д.
Санкционный список НАЗК — это
не запрет на работу.
К тому же в этом списке чаще всего находятся материнские структуры или акционеры украинских компаний, а не сами украинские юридические лица.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0317−02#Text
дел с такими компаниями…