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10 августа 2023, 13:32 Читати українською

Каждые 100 тысяч эмигрантов сокращают ВВП Украины почти на $1 миллиард — WSJ

Около 6,2 млн украинцев, выехавших из страны в начале полномасштабной войны, до сих пор остаются за границей. Каждые 100 тысяч из них снижают ВВП Украины на 0,5%. Если учесть, что ВВП Украины довоенного в 2021 году составил почти $200 млрд, выходит, что, по данным The Wall Street Journal, отъезд каждые 100 тысяч украинцев за границу снижает цифру годового ВВП Украины примерно на $1 млрд. Об этом сообщает Униан.

Около 6,2 млн украинцев, выехавших из страны в начале полномасштабной войны, до сих пор остаются за границей.
Фото: pixabay.com

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Как пишет американское издание, в результате полномасштабного вторжения около 8 млн человек уехали из Украины, большинство из них надеялись, что эта эмиграция будет недолгой. Впрочем, по данным ООН, около 6,2 млн украинцев до сих пор остаются за границей, что свидетельствует о том, что только около 1,8 млн из них вернулись в Украину.

Опрос, проведенный Международной организацией по миграции ООН в мае-июне 2023 года, показал, что около миллиона находившихся за рубежом украинцев вернулись к месту своего происхождения с визитом или на постоянное проживание. Еще 353 тыс. человек вернулись из-за границы, но остались перемещенными внутри Украины.

Министерство экономики заявило, что прогнозируемое падение ВВП Украины составляет 0,5% на каждые 100 тыс. украинцев, проживающих за границей. По данным ведомства, в 2022 году ВВП Украины сократилось на треть.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+72
Bitcoin
Bitcoin
10 августа 2023, 13:57
#
Норм, тут экономика вообще никого не интересует. Шмыгаль он будет потужно просить помощи в новый финансовый год в США, чтобы еще более потужно распределять и «осваивать». Экономическая свобода не на часі.
На часі государственная экономика, как в усср. И ваапще нужно забрать паспорта у селян, мужчины уже и так крепостные, бо нація не виживе.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
10 августа 2023, 15:50
#
…экономика как в усср… если бы!
А на счет .забрать паспорта… еще не пришло время.
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