НБУ повышает банковские нормативы обязательного резервирования

Национальный банк уравнивает нормативы обязательного резервирования банками на средства юридических лиц по признаку срочности. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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«Это необходимо, в частности, для дальнейшей минимизации рисков структурного профицита ликвидности в банковской системе и снижения рыночных искажений», — говорится в сообщении.

Так, с 11 сентября 2023 года обязательные резервы по срочным средствам и вкладам юридических лиц (кроме других банков) будут равны в гривне 10% (сейчас 0%), а в иностранной валюте — 20% (сейчас 10%).

Соответствующие изменения утверждены решением правления НБУ № 275-рш от 9 августа 2023 года.

Нацбанк напомнил, что аналогичные нормативы обязательного резервирования банками действуют по средствам по требованию и средствам на текущих счетах юридических лиц.

Обязательные резервы

Обязательные резервы — один из обычных инструментов центральных банков. Его содержание состоит в следующем: банк обязан зарезервировать на своем корреспондентском счете средства в объеме, определяемом как определенный процент от его обязательств (норматив резервирования) и учитывает долю обязательных резервов, которую банк покрывает за счет бенчмарк-ОВГЗ.

Соответствующая сумма должна быть сформирована в среднем за период резервирования. Это позволяет сглаживать возможные конъюнктурные (непредсказуемые) колебания ликвидности, в то же время обеспечивая эффективное применение самого инструмента по прямому назначению — ограничение части свободной ликвидности банковской системы.

По словам Интерфакс-Украина, с начала этого года НБУ уже трижды повышал нормативы обязательного резервирования, в результате чего они выросли с 69,76 млрд грн до 293 млрд грн.

В то же время, НБУ разрешил до половины обязательных резервов формировать за счет бенчмарк-ОВГЗ (преимущественно с самыми длинными сроками обращения), что создало дополнительный спрос на гособлигации и позволило Минфину частично профинансировать госбюджет.

В последние месяцы депозиты юрлиц растут опережающими темпами по сравнению с депозитами физлиц, нормативы резервирования по которым выше: в гривне — 20% и в валюте — 30%.

В частности, в июле вклады юрлиц увеличились на 3,7%, или на 41,3 млрд грн — до 1,14 трлн грн, тогда как физлиц — лишь на 0,6%, или на 5,4 млрд грн, до 970, 2 млрд грн.

В том числе гривневые депозиты юрлиц увеличились за прошлый месяц сразу на 5,2% - до 780,5 млрд грн, в то время как валютные — на 0,7%, до 362,4 млрд грн.

В физлиц депозиты в гривне в мае выросли на 1%, или на 6,7 млрд грн — до 640,4 млрд грн, в то время как в валюте сократились на 0,4% - до 327,7 млрд грн.

По состоянию на конец июня срочные депозиты нефинансовых корпораций составляли 296 млрд. грн., тогда как по требованию — 561,5 млрд грн. Повышение резервирования по ним на 10 процентных пунктов означает дополнительное формирование почти 30 млрд. грн. резервов и потенциальный дополнительный спрос 15 млрд. грн. на бенчмарк-ОВГЗ.