Убыток Galaxy Digital и сотрудничество Aptos с Microsoft: что нового на рынке криптовалют

Galaxy Digital Майка Новограца отчиталась об убытке в $46 миллионов во втором квартале

Чистый убыток компании Galaxy Digital Майка Новограца во втором квартале 2023 года составил $46 млн по сравнению с прибылью в размере $134,2 млн за предыдущий период. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Торговая выручка компании сократилась на 54% — до $59,5 млн.

Доход от управления активами составил $33,8 млн, что на 619% больше показателя первого квартала. AUM подразделения Galaxy Asset Management достиг примерно $2,5 млрд. Около $1,4 млрд приходится на венчурные стратегии, в портфеле фирмы значится 217 компаний.

Выручка майнингового бизнеса составила $15,4 млн, увеличившись на 51%. Рост обеспечило повышение дохода от собственных операций по добыче криптовалюты.

Galaxy завершила квартал с хешрейтом около 3,7 EH/s, что более чем на 20% выше показателя предыдущего периода. Приблизительно 45% мощностей приходится на самостоятельный майнинг.

Компания поддерживала средние затраты на добычу одного биткоина в диапазоне $9000−10 000. Однако они не учитывают общекорпоративные расходы и амортизацию оборудования.

Общий негативный финансовый результат по итогам квартала в Galaxy объяснили снижением реализованной прибыли от цифровых активов и нереализованными убытками от инвестиций. Несмотря на это, основатель и глава компании Майк Новограц назвал хорошими операционные результаты бизнеса.

Криптопроект Aptos объявил о партнерстве с Microsoft

Компания Aptos Labs объявила о сотрудничестве с Microsoft. В рамках партнерства организации будут изучать решения, связанные с токенизацией активов, цифровыми платежами и цифровыми валютами центральных банков (CBDC).

Соучредитель и генеральный директор Aptos Labs Мо Шейх в интервью TechCrunch+ заявил, что обе компании также сконцентрируются на таких отраслях как искусственный интеллект и Web3.

По его словам, сотрудничество позволяет обучать модели искусственного интеллекта от Microsoft, используя проверенную информацию из сети. Также Aptos намерена запустить узлы проверки для своего блокчейна в облачной платформе Microsoft Azure.

Кроме этого, компания Aptos заявила, что при поддержке Microsoft представит цифрового помощника Aptos Assistant, который сможет отвечать на вопросы, касающиеся блокчейна.

После новости о партнерстве с Microsoft курс APT вырос на 15%.

Сложность майнинга биткоина возобновила рост

В результате очередного перерасчета сложность майнинга первой криптовалюты выросла на 0,12%. Показатель достиг 52,39 Т.

Средний хешрейт за период с предыдущего изменения значения — 374,85 EH/s. Диапазон между блоками составил предусмотренные алгоритмом 10 минут.

Согласно Glassnode, сглаженный 7-дневной скользящей средней показатель достиг 377,6 EH/s. В июне хешрейт приблизился к 400 EH/s.

По данным Hashrate Index, за последние 24 часа хешпрайс вырос на 3% — с $72,3 за PH в сутки до $74.

Претендент на пост президента США назвал CBDC «серьезной угрозой свободе»

Участник предвыборной гонки США Вивек Рамасвами раскритиковал цифровой доллар и главу Минфина Джанет Йеллен за продвижение CBDC.

«CBDC — последний троянский конь „Великой перезагрузки“ и прямой путь к системе социального кредита, которая навсегда интегрирует ESG в нашу валюту. Доллар будет сильнее, если мы защитим его от диджитализации», — заявил он.

По его словам, Китай внедряет цифровой юань для ограничения свободы людей.

«Ровно по тем причинам, по которым Коммунистическая партия Китая хочет принять это, нам в США не следует делать этого», — сказал Рамасвами.

Он также отметил потенциальную угрозу CBDC для свободы, которой «наслаждаются американцы при выборе того, как использовать и инвестировать деньги и ресурсы».