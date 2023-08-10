Рынки снижаются, а в Китае усиливается кризис в секторе недвижимости: что нужно знать утром

Фондовые индексы США снизились в среду

S&P 500 потерял 0,7%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,2%, а индекс Dow Jones снизился примерно на 0,5%.

Участники рынка сохраняют сдержанный настрой в преддверии выхода отчета об инфляции в США, который должен быть опубликован уже сегодня.

Экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидают, что инфляция в стране по итогам июля составит 3,3% в годовом исчислении.

Между тем, акции американских банков продолжили испытывать давление после того, как агентство Moody's понизило рейтинги некоторых малых и средних кредитных организаций страны. На этом фоне в среду бумаги Bank of America упали на 0,8%, а акции Wells Fargo подешевели на 1,3%.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются, кроме Японии

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня примерно 0,5%, южнокорейский Kospi упал на 0,4%, сингапурский STI подешевел на 0,2%, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,3% и 1% соответственно, а японский Nikkei вырос на 0,7%.

Инвесторы в Азии также проявляют осторожный настрой перед публикацией данных по инфляции в США, которые, вероятно, повлияет на дальнейший курс денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США.

Тем временем японский Nikkei демонстрирует рост после того, как уровень оптовой инфляции в стране замедлился до 3,6% в годовом исчислении по сравнению с 4,3% месяцем ранее.

Кризис на рынке недвижимости Китая усиливается

Доверие инвесторов к проблемному сектору недвижимости Китая снова было подорвано на этой неделе сообщениями о том, что один из крупнейших частных строительных конгломератов страны Country Garden не выплатил проценты по двум выпускам своих облигаций.

Несмотря на то, что у Country Garden все еще есть 30-дневный период, прежде чем она может быть признана неплатежеспособной, инвесторы сильно обеспокоены будущем компании.

С начала недели акции строительного гиганта упали более чем на 27% в Гонконге, а торговля несколькими выпусками облигаций Country Garden, номинированных в юанях, приостанавливалась во вторник ​​после того, как их рыночная стоимость снижалась более чем на 20%.

Заняв первое место по продажам в прошлом году, Country Garden является одним из немногих крупных частных китайских застройщиков, которые еще не объявили дефолт после кризиса ликвидности, охватившего сектор недвижимости Китая более двух лет назад.

Между тем, обширная отрасль недвижимости Китая долгое время была важным двигателем роста второй по величине экономики мира, на которую приходится до 30% ВВП страны, замечает CNN News.

Котировки акций американских производителей микрочипов снизились в среду

Бумаги многих производителей полупроводников из США вчера подешевели из-за резкого падения акций NVIDIA.

По итогам вчерашних торгов бумаги NVIDIA упали более чем на 5%, несмотря на то, что аналитики из Citi подтвердили свою рекомендацию «покупать» после того, как компания представила свой новый суперчип GH200 Grace-Hopper. Новый продукт NVIDIA предназначен для систем, выполняющих сложные программы искусственного интеллекта.

Инвесторы обеспокоены возможным «пузырем ИИ», который поднял акции некоторых производителей полупроводников до новых максимумов. О возможном пузыре, связанном с ИИ, в понедельник также предупредили аналитики из Morgan Stanley, также отметив, что и акции других технологических компаний с большой капитализацией взлетели вместе с производителями микрочипов.

Помимо бумаг NVIDIA в среду также заметно снизились акции таких компаний, как AMD (-3,6%), Broadcom (-3,2%), Intel (-1,5%) и Qualcomm (-0,6%).