За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 580 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 252 200 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
580 российских оккупантов, 1 вертолет и 16 танков. Потери врага за 9 августа
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Потери врага
- личного состава — около 252 200 (+580) человек ликвидировано,
- танков — 4278 (+16) ед,
- боевых бронированных машин — 8303 (+13) ед,
- артиллерийских систем — 5028 (+15) ед,
- РСЗО — 711 (+0) ед,
- средства ПВО — 469 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 313 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4179 (+4),
- крылатые ракеты — 1377 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7495 (+16) ед,
- специальная техника — 746 (+4).
Источник: Минфин
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