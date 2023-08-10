Сколько зарабатывают геймдев-специалисты в Украине — опрос

На портале Gamedev опубликовали актуальные результаты опроса специалистов по разработке игр по уровню оплаты труда в Украине. В опросе, который проводился в июне, приняли участие 948 айтовцев, пишет AIN.UA.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Кто такой геймдевелопер

92% участников опроса сейчас живут в Украине. Еще 8% сейчас за границей, но планируют вернуться. Почти половина — 44% — живут в Киеве. В других городах GameDev-специалистов заметно меньше: во Львове 14%, в Днепре — 7%, в Харькове — 5%, в Одессе — 4%.

Женщины составляют 27% специалистов в геймдеве — это средний для украинского ИТ показатель. Больше женщин среди специалистов по HR, рекрутингу и обучению (85%) и маркетингу (73%), меньше всего — среди разработчиков: женщины составляют только 9%. Среди тестировщиков в геймдеве 27%, что меньше, чем в ИТ, где женщины составляют 38% QA-специалистов.

30% айтовцев в GameDev составляют разработчики. На втором месте — тестировщики (22%), на третьем — дизайнеры и художники (16%). Геймдизайнеры составляют 7% профессионалов. Еще 6% — это менеджмент проектов, а 5% — специалисты по HR, рекрутингу и обучению.

Как и в целом в украинском ИТ, подавляющее большинство специалистов в геймдеве оформлены как ФЛП (75%). Почти 10% оформлены согласно КЗоТ. чуть больше 6% — по гиг-контракту, 5% — получают зарплату «в конверте».

69% специалистов в геймдеве работают полный рабочий день: от 35 до 45 часов в неделю. 18% работают более 45 часов в неделю.

Зарплаты в геймдеве

Медианная зарплата геймдев-специалистов после стабильного показателя в 2022 году за последние полгода уменьшилась на $50 до $1950.

У разработчиков самые высокие зарплаты в геймдеве, хотя они несколько ниже, чем в других сферах ИТ — наибольшая разница в зарплатах опытных специалистов уровня Middle ($2300 в геймдеве против $2600 в целом в ИТ) и Senior ($4725 против $4900). Зарплаты начинающих уровня Junior в геймдеве такие же, как в ИТ — $1000.

Специалисты по менеджменту проектов на втором месте по уровню зарплат, и, как и у разработчиков, в геймдеве их зарплаты несколько ниже, чем в других областях ИТ. Медианная зарплата РМ уровня Junior в геймдеве составляет $1000 против $1100 в целом по ИТ, Middle — $2000 против $2400, Senior — $3800 против $4100.

Зарплаты аналитиков в геймдеве не отличаются от среднего уровня в ИТ ($2000).

Медианные зарплаты специалистов по маркетингу и PR, а также по HR, рекрутингу и обучению, наоборот, в геймде несколько выше, чем в других сферах ИТ. Медианная зарплата HR-специалиста уровня Junior в геймдеве составляет $800 против $700 в целом по ИТ, Middle — $1500 против $1165, Senior — $2250 против $1900. У специалистов по маркетингу и PR в геймдеве медиана составляет $1620 против $1500 в ИТ в целом.

Медианская зарплата дизайнеров/художников в геймдеве за полгода снизилась на $100 до $1500. Сходные тенденции наблюдаются также в других сферах ИТ.

Тестировщики в геймдеве являются одной из наименее оплачиваемых специализаций (медианная зарплата $1300), в первую очередь из-за высокой доли новичков и специалистов из Manual QА.

Самыми распространенными языками программирования в геймдеве остаются C#/.NET (это основной язык для 42% разработчиков) и C++ (24%).

Медианные зарплаты специалистов по самому популярному в геймдеве языку программирования C#/.NET несколько ниже, чем у специалистов по другим языкам. Медианная зарплата джуна $825 против $1000 в целом в геймдеве, медла — $2000 против $2300, синьора — $4600 против $4725.

Самая высокая медианная зарплата у разработчиков, работающих с TypeScript ($5000) — как за счет более высоких зарплат на всех уровнях, так и за счет высокой доли специалистов уровня Senior.

Самые высокие медиа зарплаты у разработчиков, специализирующихся на Back-end ($4000) и Front-end ($3300). У специалистов по Full Stack и Mobile медианы ниже — $3000 и $2736, за счет более низких зарплат у опытных специалистов уровня Middle и Senior.

Самой распространенной геймдев-специализацией разработчиков является Gameplay Programmer (36% всех разработчиков в геймдеве), на втором месте — Generalist Programmer (22%), далее — Engine Programmer (14%).

Медианные зарплаты Engine Programmers уровня Middle и Senior несколько выше, чем у Generalist Programmer и Gameplay Programmer.

Высокая медианная зарплата Server/Network Programmer в первую очередь обусловлена большой долей опытных специалистов уровня Senior+.