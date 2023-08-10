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10 августа 2023, 8:53 Читати українською

Кабмин назначил Бевза членом набсовета Укрэксимбанка

Кабинет министров утвердил членом наблюдательного совета государственного «Укрэксимбанка» по квоте парламента экс-директора департамента лицензирования Нацбанка Александра Бевза, который сейчас занимает должность советника главы Офиса президента Андрея Ермака и возглавляет проект рабочей группы по международным гарантиям безопасности для Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Кабинет министров утвердил членом наблюдательного совета государственного «Укрэксимбанка» по квоте парламента экс-директора департамента лицензирования Нацбанка Александра Бевза, который сейчас занимает должность советника главы Офиса президента Андрея Ермака и возглавляет проект рабочей группы по международным гарантиям безопасности для Украины.
Фото: focus.ua

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Согласно сообщению банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), соответствующее распоряжение Кабмин принял 4 августа.

В качестве представителя государства от комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Бевз сменил в набсовете Укрэксимбанка бывшего главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева, входившего в нее с конца 2020 года.

Читайте: Финкомитет назначил членом наблюдательного совета Укрэксимбанка Александра Бевза

По официальным данным Александр Бевз с марта 2023 года является внештатным советником руководителя Офиса президента, с 2022 года он также занимает должность заместителя директора по организационным и юридическим вопросам предприятия «ЭВАС».

Департамент лицензирования НБУ он возглавлял более четырех лет: с марта 2017 года по сентябрь 2021 года.

Назначение правительства

Кроме того, правительство назначило на второй срок еще два представителя государства в наблюдательном совете Укрэксимбанка: от президента — экс-корпоративного секретаря Приватбанка и внештатного советника Офиса президента Викторию Страхову и от самого правительства — правительственного уполномоченного по управлению государственным долгом Юрия Буца.

Источник: Минфин
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