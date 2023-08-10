НБУ оштрафовал 12 финансовых компаний

Нацбанк наложил штрафы на восемь ломбардов, три финансовых компании и одного лизингодателя за несвоевременное представление регулятору отчетности за четвертый квартал 2022 года и первый квартал 2023 года. Об этом говорится в сообщении НБУ .

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Кого оштрафовал регулятор

ПО «Ломбард «Черкасский заем» (Лаевский и компания)(ЕГРПОУ 22805939);

ПО «Ломбард «Виста» ООО «Ай-Ти 911» и Компания» (ЕГРПОУ 31070759);

ПО «Ломбард «Меркурий Плюс» Вукович О. Ф. и Компания» (ЕГРПОУ 31228742);

и Компания» (ЕГРПОУ 31228742); ПО «Ломбард «Лазурит» Бородатый, Савина» (ЕГРПОУ 23989829);

ПО «Ломбард «Меркурий» ООО «Меркури Технолоджи» и Компания» (ЕГРПОУ 37947721);

ПО «Авто Ломбард «Ал.Юа и Компания» (ЕГРПОУ 39227327);

ПО «Ломбард Золотая Крепость» ООО «Медио Группа» и Компания» (ЕГРПОУ 36363159);

ПО «Ломбард «Галицкий «Даниляк и Компания» (ЕГРПОУ 39460624);

ООО «Финансовая компания «Маре» (ЕГРПОУ 40996391);

ООО «ФК «Хит» (ЕГРПОУ 43506298);

ООО «ФК «Интер Финанс» (ЕГРПОУ 44617035);

ООО «Май-Авто» (ЕГРПОУ 44214744).

Решения по применению мер влияния приняты по результатам безвыездного надзора за рынком небанковских финансовых услуг 9 августа 2023 года и вступают в силу 10 августа 2023 года.

Уплатить штраф предоставители финансовых услуг должны в течение семи рабочих дней со дня получения соответствующего решения регулятора о наложении штрафа.