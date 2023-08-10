10 августа европейская валюта прибавила 10 копеек. НБУ установил официальный курс на уровне 40,11 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ .
Евро прибавил 10 копеек. Курс НБУ
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Валютный рынок
9 августа НБУ установил официальный курс на уровне 40,01 гривны за евро.
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 2 копейки в покупке и продаже.
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Источник: Минфин
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