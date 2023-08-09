Верховная Рада сделала первый шаг к проведению антимонопольной реформы, одобрив окончательно во втором чтении законопроект № 5431, предусматривающий усиление роли Антимонопольного комитета. Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового Комитета Ярослав Железняк.
Рада усилила роль Антимонопольного комитета
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«Создается еще один ручной орган с чрезвычайными полномочиями лезть в бизнес», — отметил он.
По его словам, он не голосовал за этот закон, потому что считает его не слишком качественным.
«Сначала нормальная способность — а затем полномочия», — добавил депутат.
Однако, за принятие законопроекта, ожидавшего второго чтения с июля 2021 года, проголосовало 258 народных депутатов.
Данный законопроект разработан для выполнения первого этапа реформы Антимонопольного комитета.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, соглашением об Ассоциации
Европейскими экспертами в марте 2019 года был разработан сравнительно правовой анализ закона «О защите экономической конкуренции Украины», которым было определено в какой части законодательство Украины в этой сфере не соответствует европейскому. Были даны рекомендации относительно необходимых законодательных изменений.
На основе рекомендаций был разработан план приоритетов законодательных изменений и распределены на два этапа.
К первому этапу реформы относятся:
- усовершенствование понятийно-категориального аппарата законодательства о защите экономической конкуренции, в частности, в отношении понятий «субъект хозяйствования», «контроль»;
- усовершенствование механизмов контроля за концентрациями субъектов хозяйствования;
- законодательное закрепление механизмов установления приоритетов деятельности Комитета;
- определение на законодательном уровне порядка проведения проверок субъектов хозяйствования;
- усовершенствование механизмов освобождения от ответственности для участников антиконкурентных согласованных действий (leniency)
- внедрение институтов урегулирования по делам (settlement);
- усовершенствование порядка возмещения вреда, причиненного нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции;
- введение солидарной ответственности ответчиков при уплате штрафов;
- обеспечение финансовой независимости Антимонопольного комитета.
«Реализация предложенных в законопроекте № 5431 законодательных изменений позволит повысить эффективность защиты экономической конкуренции, укрепить Комитет как независимый государственный орган, детализировать процессуальные права как субъектов хозяйствования, так и органов Комитета и уменьшить административное давление на бизнес», — заявили в Антимонопольном комитете .
В частности, законопроект № 5431 содержит нормы, которые:
- усовершенствуют процедуры урегулирования и освобождения от ответственности;
- вводят солидарную и субсидиарную ответственность нарушителей;
- ограничивают срок рассмотрения дел о возбуждении до 5 лет совокупно;
- детализируют процессуальные требования к действиям Комитета, направленных на сбор доказательств, так что бизнес сможет контролировать правильность каждого шага должностных лиц;
- вводят четкую процедуру слушаний по делам и порядок доступа к материалам дела;
- устанавливают обязанность АМКУ публиковать многочисленный список информации, что делает работу ведомства более открытой;
- дают доступ Комитету к государственным и местным базам данных;
- вводят механизм предоставления решениям АМКУ статуса исполнительного документа;
- гарантируют финансовую независимость Комитета
и т. д.
Комментарии - 2
… обеспечение финансовой независимости Антимонопольного комитета… это как, на свои хлеба?