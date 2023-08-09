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9 августа 2023, 18:48 Читати українською

Рада усилила роль Антимонопольного комитета

Верховная Рада сделала первый шаг к проведению антимонопольной реформы, одобрив окончательно во втором чтении законопроект № 5431, предусматривающий усиление роли Антимонопольного комитета. Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового Комитета Ярослав Железняк.

Верховная Рада сделала первый шаг к проведению антимонопольной реформы, одобрив окончательно во втором чтении законопроект № 5431, предусматривающий усиление роли Антимонопольного комитета.
Фото: lexinform.com.ua

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«Создается еще один ручной орган с чрезвычайными полномочиями лезть в бизнес», — отметил он.

По его словам, он не голосовал за этот закон, потому что считает его не слишком качественным.

«Сначала нормальная способность — а затем полномочия», — добавил депутат.

Однако, за принятие законопроекта, ожидавшего второго чтения с июля 2021 года, проголосовало 258 народных депутатов.

Данный законопроект разработан для выполнения первого этапа реформы Антимонопольного комитета.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, соглашением об Ассоциации с Е С Украина обязалась приблизить украинское законодательство о конкуренции и практике его применения к нормам Европейского Сообщества.

Европейскими экспертами в марте 2019 года был разработан сравнительно правовой анализ закона «О защите экономической конкуренции Украины», которым было определено в какой части законодательство Украины в этой сфере не соответствует европейскому. Были даны рекомендации относительно необходимых законодательных изменений.

На основе рекомендаций был разработан план приоритетов законодательных изменений и распределены на два этапа.

К первому этапу реформы относятся:

  • усовершенствование понятийно-категориального аппарата законодательства о защите экономической конкуренции, в частности, в отношении понятий «субъект хозяйствования», «контроль»;
  • усовершенствование механизмов контроля за концентрациями субъектов хозяйствования;
  • законодательное закрепление механизмов установления приоритетов деятельности Комитета;
  • определение на законодательном уровне порядка проведения проверок субъектов хозяйствования;
  • усовершенствование механизмов освобождения от ответственности для участников антиконкурентных согласованных действий (leniency)
  • внедрение институтов урегулирования по делам (settlement);
  • усовершенствование порядка возмещения вреда, причиненного нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции;
  • введение солидарной ответственности ответчиков при уплате штрафов;
  • обеспечение финансовой независимости Антимонопольного комитета.

«Реализация предложенных в законопроекте № 5431 законодательных изменений позволит повысить эффективность защиты экономической конкуренции, укрепить Комитет как независимый государственный орган, детализировать процессуальные права как субъектов хозяйствования, так и органов Комитета и уменьшить административное давление на бизнес», — заявили в Антимонопольном комитете .

В частности, законопроект № 5431 содержит нормы, которые:

  • усовершенствуют процедуры урегулирования и освобождения от ответственности;
  • вводят солидарную и субсидиарную ответственность нарушителей;
  • ограничивают срок рассмотрения дел о возбуждении до 5 лет совокупно;
  • детализируют процессуальные требования к действиям Комитета, направленных на сбор доказательств, так что бизнес сможет контролировать правильность каждого шага должностных лиц;
  • вводят четкую процедуру слушаний по делам и порядок доступа к материалам дела;
  • устанавливают обязанность АМКУ публиковать многочисленный список информации, что делает работу ведомства более открытой;
  • дают доступ Комитету к государственным и местным базам данных;
  • вводят механизм предоставления решениям АМКУ статуса исполнительного документа;
  • гарантируют финансовую независимость Комитета и т. д.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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TAN72
TAN72
9 августа 2023, 20:15
#
Безполезный орган.
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
9 августа 2023, 20:26
#
Теперь на вьезде к зданию, со стороны Соломенской площади, будет не один, а два шлагбаума =)

… обеспечение финансовой независимости Антимонопольного комитета… это как, на свои хлеба?
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