Рада усилила роль Антимонопольного комитета

Верховная Рада сделала первый шаг к проведению антимонопольной реформы, одобрив окончательно во втором чтении законопроект № 5431 , предусматривающий усиление роли Антимонопольного комитета. Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового Комитета Ярослав Железняк.

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«Создается еще один ручной орган с чрезвычайными полномочиями лезть в бизнес», — отметил он.

По его словам, он не голосовал за этот закон, потому что считает его не слишком качественным.

«Сначала нормальная способность — а затем полномочия», — добавил депутат.

Однако, за принятие законопроекта, ожидавшего второго чтения с июля 2021 года, проголосовало 258 народных депутатов.

Данный законопроект разработан для выполнения первого этапа реформы Антимонопольного комитета.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, соглашением об Ассоциации с Е С Украина обязалась приблизить украинское законодательство о конкуренции и практике его применения к нормам Европейского Сообщества.

Европейскими экспертами в марте 2019 года был разработан сравнительно правовой анализ закона «О защите экономической конкуренции Украины», которым было определено в какой части законодательство Украины в этой сфере не соответствует европейскому. Были даны рекомендации относительно необходимых законодательных изменений.

На основе рекомендаций был разработан план приоритетов законодательных изменений и распределены на два этапа.

К первому этапу реформы относятся:

усовершенствование понятийно-категориального аппарата законодательства о защите экономической конкуренции, в частности, в отношении понятий «субъект хозяйствования», «контроль»;

усовершенствование механизмов контроля за концентрациями субъектов хозяйствования;

законодательное закрепление механизмов установления приоритетов деятельности Комитета;

определение на законодательном уровне порядка проведения проверок субъектов хозяйствования;

усовершенствование механизмов освобождения от ответственности для участников антиконкурентных согласованных действий (leniency)

внедрение институтов урегулирования по делам (settlement);

усовершенствование порядка возмещения вреда, причиненного нарушениями законодательства о защите экономической конкуренции;

введение солидарной ответственности ответчиков при уплате штрафов;

обеспечение финансовой независимости Антимонопольного комитета.

«Реализация предложенных в законопроекте № 5431 законодательных изменений позволит повысить эффективность защиты экономической конкуренции, укрепить Комитет как независимый государственный орган, детализировать процессуальные права как субъектов хозяйствования, так и органов Комитета и уменьшить административное давление на бизнес», — заявили в Антимонопольном комитете .

В частности, законопроект № 5431 содержит нормы, которые: