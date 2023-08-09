Курс валют на вечер 9 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подорожал на 2 копейки в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 9 августа Закрытие 9 августа Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 40,13/40,52 40,15/40,54 2/2

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,00−37,60 грн. Евро покупают за 40,80 грн, а продают за 41,50 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,46−37,50, евро — 41,20−41,40 грн.

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