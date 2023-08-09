Верховная рада одобрила в целом закон внесения изменений в закон об инвестиционных нянях и расширении его действия. Об этом в телеграм-канале написал первый заместитель главы налогового комитета Ярослав Железняк.
Депутаты расширили действие закона об инвестиционных нянях
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
«За» проголосовали 260 парламентариев.
Изменяющий законопроект
-
вводит частичную компенсацию стоимости строительства объектов смежной инфраструктуры;
-
расширяет сферы, в которых может реализоваться инвестиционный проект со значительными инвестициями (информация и электронные коммуникации, операции с недвижимым имуществом, производство энергоэффективных строительных материалов, климатического оборудования и систем отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения);
-
дает возможность инвестору начать реализацию проекта до заключения специального инвестиционного договора и внести инвестиции на предпроектные работы в объеме 25% от стоимости общего размера значительных инвестиций;
-
уменьшение предела размера значительных инвестиций, вложенных в объекты инвестирования до заключения специального инвестиционного договора (с 20 до 12 млн. евро) и количества новых рабочих мест (с 80 до 50);
-
установление временных возможностей для доработки, а не возвращение поданных инвестором документов и специального инвестиционного договора (не более 2 месяцев).
Комментарии - 1