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9 августа 2023, 19:05 Читати українською

Депутаты расширили действие закона об инвестиционных нянях

Верховная рада одобрила в целом закон внесения изменений в закон об инвестиционных нянях и расширении его действия. Об этом в телеграм-канале написал первый заместитель главы налогового комитета Ярослав Железняк.

Верховная рада одобрила в целом закон внесения изменений в закон об инвестиционных нянях и расширении его действия.

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«За» проголосовали 260 парламентариев.

Изменяющий законопроект

  • вводит частичную компенсацию стоимости строительства объектов смежной инфраструктуры;

  • расширяет сферы, в которых может реализоваться инвестиционный проект со значительными инвестициями (информация и электронные коммуникации, операции с недвижимым имуществом, производство энергоэффективных строительных материалов, климатического оборудования и систем отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения);

  • дает возможность инвестору начать реализацию проекта до заключения специального инвестиционного договора и внести инвестиции на предпроектные работы в объеме 25% от стоимости общего размера значительных инвестиций;

  • уменьшение предела размера значительных инвестиций, вложенных в объекты инвестирования до заключения специального инвестиционного договора (с 20 до 12 млн. евро) и количества новых рабочих мест (с 80 до 50);

  • установление временных возможностей для доработки, а не возвращение поданных инвестором документов и специального инвестиционного договора (не более 2 месяцев).

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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zevs1
zevs1
9 августа 2023, 19:34
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Есть какие то данные сколько инвесторов воспользовались услугами инвест-няни в Украине.
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