Депутаты расширили действие закона об инвестиционных нянях

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«За» проголосовали 260 парламентариев.

вводит частичную компенсацию стоимости строительства объектов смежной инфраструктуры;

расширяет сферы, в которых может реализоваться инвестиционный проект со значительными инвестициями (информация и электронные коммуникации, операции с недвижимым имуществом, производство энергоэффективных строительных материалов, климатического оборудования и систем отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения);

дает возможность инвестору начать реализацию проекта до заключения специального инвестиционного договора и внести инвестиции на предпроектные работы в объеме 25% от стоимости общего размера значительных инвестиций;

уменьшение предела размера значительных инвестиций, вложенных в объекты инвестирования до заключения специального инвестиционного договора (с 20 до 12 млн. евро) и количества новых рабочих мест (с 80 до 50);