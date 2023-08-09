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9 августа 2023, 18:15 Читати українською

Рада проголосовала за новый закон о государственных резервах

9 августа Верховная Рада приняла законопроект № 9079 во втором чтении и в целом «О государственных резервах». Об этом в телеграм-канале написал заместитель руководителя Комитета В Р по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

9 августа Верховная Рада приняла законопроект № 9079 во втором чтении и в целом «О государственных резервах».
Фото: forbes.ua

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«За» законопроект проголосовало 255 народных депутатов.

Целью законопроекта в пояснительной записке указано обеспечение реформирования действующей на сегодняшний день системы государственного материального резерва.

Законом предусматривается усовершенствовать следующие аспекты:

  • разграничение государственного материального резерва и мобилизационного резерва, а также предлагается четкое определение балансодержателя как государственного материального резерва, так и балансодержателя мобилизационного резерва и предоставить полномочия центральному органу исполнительной власти, реализующей государственную политику в сфере государственных резервов по проверке наличия материальных ценностей государственных резервов;

  • предусмотреть обновленные принципы и направления формирования номенклатуры материальных ценностей;

  • законодательно закрепить понятие резервирования, порядок и критерии отбора резервантов;

  • усовершенствовать порядок проведения освежения материальных ценностей;

  • предусмотреть возможность хранения топлива на территории Европы;

  • предлагается вариант штрафных санкций, позволяющий усилить ответственность и позволит дисциплинировать субъектов хозяйствования;

  • предусмотреть, что решение о применении финансовых санкций является исполнительным документом;

  • освободить центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере государственных резервов от уплаты судебного сбора;

  • создать защищенную автоматизированную базу данных, в соответствии с которой осуществляются хранение, защита, учет, поиск, обобщение информации и формирование отчетности, с соблюдением требований законодательства, которым урегулированы вопросы доступа к информации с ограниченным доступом.

Источник: Минфин
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