9 августа Верховная Рада приняла законопроект № 9079 во втором чтении и в целом «О государственных резервах». Об этом в телеграм-канале написал заместитель руководителя
Рада проголосовала за новый закон о государственных резервах
9 августа Верховная Рада приняла законопроект № 9079 во втором чтении и в целом «О государственных резервах». Об этом в телеграм-канале написал заместитель руководителя
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«За» законопроект проголосовало 255 народных депутатов.
Целью законопроекта в пояснительной записке указано обеспечение реформирования действующей на сегодняшний день системы государственного материального резерва.
Законом предусматривается усовершенствовать следующие аспекты:
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разграничение государственного материального резерва и мобилизационного резерва, а также предлагается четкое определение балансодержателя как государственного материального резерва, так и балансодержателя мобилизационного резерва и предоставить полномочия центральному органу исполнительной власти, реализующей государственную политику в сфере государственных резервов по проверке наличия материальных ценностей государственных резервов;
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предусмотреть обновленные принципы и направления формирования номенклатуры материальных ценностей;
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законодательно закрепить понятие резервирования, порядок и критерии отбора резервантов;
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усовершенствовать порядок проведения освежения материальных ценностей;
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предусмотреть возможность хранения топлива на территории Европы;
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предлагается вариант штрафных санкций, позволяющий усилить ответственность и позволит дисциплинировать субъектов хозяйствования;
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предусмотреть, что решение о применении финансовых санкций является исполнительным документом;
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освободить центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере государственных резервов от уплаты судебного сбора;
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создать защищенную автоматизированную базу данных, в соответствии с которой осуществляются хранение, защита, учет, поиск, обобщение информации и формирование отчетности, с соблюдением требований законодательства, которым урегулированы вопросы доступа к информации с ограниченным доступом.
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