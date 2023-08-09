Акции датской фармкомпании Novo Nordisk взлетели вверх после успешных испытаний лекарств против ожирения

После объявления результатов новых исследований лекарства против ожирения датской фармкомпании Novo Nordisk ее акции выросли на 17,2% — до рекордно высокого уровня. Об этом сообщает Financial Times.

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Исследования показали, что препарат Wegovy от Novo Nordisk снижает риск сердечных приступов и инсультов на 20%, говорится в пресс-релизе компании.

По данным Bloomberg, результаты испытаний превзошли ожидания инвесторов — они прогнозировали 15% улучшения.

Теперь Novo Nordisk укрепилась на второй позиции самых дорогих компаний Европы.

Взлет Novo Nordisk вывел ее на вершину в списке самых успешных компаний Дании и поставил в ряд с судоходным гигантом Maersk, всемирно известным производителем конструктора Lego и пивоваренной компанией Carlsberg.

Котировки главного конкурента Novo Nordisk — американской Eli Lilly — после публикации хороших финансовых результатов выросли на 14,9%. Благодаря рекламе препаратов для похудения также растут акции азиатских фармкомпаний.

В Financial Times отметили, что в медицинском сообществе мнения о Wegovy неоднозначны. Некоторые считают уменьшение риска сердечно-сосудистых заболеваний при приеме препарата естественным результатом снижения веса.

Другие называют данные новых испытаний знаковыми и говорят, что препарат «потенциал изменить подход к лечению ожирения». Полные результаты исследований будут представлены на научной конференции.

Среди потребителей лекарства против ожирения от Novo Nordisk — Wegovy и Ozempic (версия для диабетиков) — произвели голливудский фурор, пишет Bloomberg. Это лекарство упоминалось на церемонии вручения премии «Оскар», рекламировалось Илоном Маском, фигурирует во многих видеороликах в TikTok, им даже посвятили песню.

Аналитики прогнозируют, что рынок лекарства против ожирения может вырасти до $100−150 млрд в год. Некоторые ожидают, что этот класс препаратов станет одним из самых больших в фармацевтической отрасли. Прорыв в этой области сравнивают с созданием смартфонов или революцией на рынке такси с появлением Uber и Lyft.