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9 августа 2023, 17:52 Читати українською

Акции датской фармкомпании Novo Nordisk взлетели вверх после успешных испытаний лекарств против ожирения

После объявления результатов новых исследований лекарства против ожирения датской фармкомпании Novo Nordisk ее акции выросли на 17,2% — до рекордно высокого уровня. Об этом сообщает Financial Times.

После объявления результатов новых исследований лекарства против ожирения датской фармкомпании Novo Nordisk ее акции выросли на 17,2% — до рекордно высокого уровня.
Фото: wikipedia.org

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Исследования показали, что препарат Wegovy от Novo Nordisk снижает риск сердечных приступов и инсультов на 20%, говорится в пресс-релизе компании.

По данным Bloomberg, результаты испытаний превзошли ожидания инвесторов — они прогнозировали 15% улучшения.

Теперь Novo Nordisk укрепилась на второй позиции самых дорогих компаний Европы.

Взлет Novo Nordisk вывел ее на вершину в списке самых успешных компаний Дании и поставил в ряд с судоходным гигантом Maersk, всемирно известным производителем конструктора Lego и пивоваренной компанией Carlsberg.

Котировки главного конкурента Novo Nordisk — американской Eli Lilly — после публикации хороших финансовых результатов выросли на 14,9%. Благодаря рекламе препаратов для похудения также растут акции азиатских фармкомпаний.

В Financial Times отметили, что в медицинском сообществе мнения о Wegovy неоднозначны. Некоторые считают уменьшение риска сердечно-сосудистых заболеваний при приеме препарата естественным результатом снижения веса.

Другие называют данные новых испытаний знаковыми и говорят, что препарат «потенциал изменить подход к лечению ожирения». Полные результаты исследований будут представлены на научной конференции.

Среди потребителей лекарства против ожирения от Novo Nordisk — Wegovy и Ozempic (версия для диабетиков) — произвели голливудский фурор, пишет Bloomberg. Это лекарство упоминалось на церемонии вручения премии «Оскар», рекламировалось Илоном Маском, фигурирует во многих видеороликах в TikTok, им даже посвятили песню.

Аналитики прогнозируют, что рынок лекарства против ожирения может вырасти до $100−150 млрд в год. Некоторые ожидают, что этот класс препаратов станет одним из самых больших в фармацевтической отрасли. Прорыв в этой области сравнивают с созданием смартфонов или революцией на рынке такси с появлением Uber и Lyft.

Источник: Минфин
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