Правоохранители проводят обыски у экснардепа-регионала по делу об отмывании более 500 миллионов

Служба безопасности совместно с Государственным бюро расследований проводит обыски по местам жительства и работы бывшего народного депутата и экс-замглавы фракции запрещенной «Партии регионов». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Правоохранители проверяют его причастность к легализации доходов, полученных преступным путем, на сумму более полумиллиарда гривен.

Также проверяется информация об уклонении экснардепа от уплаты налогов в течение 2011−2014 годов более чем на 63 млн грн.

«В связи с этим следственные действия проходят в помещениях руководителей подконтрольных нардепу компаний, в том числе с регистрацией в оффшорных юрисдикциях. По имеющимся данным, именно из-за этих коммерческих структур бывший народный депутат мог проводить сделки по легализации „неофициальных“ доходов», — отметили в СБУ.

Так, начато уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);

ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)).

Санкция статей предусматривает наказание до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.