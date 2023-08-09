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9 августа 2023, 14:27 Читати українською

Министр финансов рассказал, как на коррупционные скандалы в Украине реагируют международные партнеры

Международные партнеры Украины понимают, что очищение власти в Украине не может произойти мгновенно и готово принять тот факт, что «у нас может быть коррупция». Об этом в интервью Радио Свобода заявил министр финансов Сергей Марченко.

Международные партнеры Украины понимают, что очищение власти в Украине не может произойти мгновенно и готово принять тот факт, что «у нас может быть коррупция».
Фото: mof.gov.ua

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Однако, по его словам, коррупционные скандалы не придают Украине «дополнительные аргументы».

«Те явления коррупционные, которые возникают, конечно, нам не добавляют, как говорится, дополнительных аргументов. Но партнеры понимают, что очищение системы власти в Украине не может происходить так: мы сказали, что у нас нет коррупции — ее нет.

Это процесс. И то, что, условно говоря, делают общественные организации, огласку, которая есть, работа тех же органов НАПК, НАБУ и других дают свой эффект. С определенным опозданием эффект.

Потому это нормально. И партнеры это тоже понимают. Они готовы принять, что у нас может быть коррупция. Потому что никто не скажет, что у нас война, и коррупция закончилась. Потому что коррупция, возможно, перешла в другой формат во время войны", — сказал Марченко.

По словам Министра, каждый коррупционный скандал в Украине будет означать больше проверок со стороны международных доноров Украины.

«Я ведь работаю с финансистами. Они говорят: смотрите, у вас есть кейс коррупционный. Это значит следующее, что вы будете отчитываться вдвое больше, это значит, что аудиторы приедут вдвое чаще, и это значит, что ваши слова будут проверяться вдвое более тщательно», — сказал министр.

Марченко также заявил, что по его личным ощущениям уровень коррупции в Украине сейчас самый низкий, а коррупция как явление сейчас полностью под общественным мониторингом.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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youknow
youknow
9 августа 2023, 15:25
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А він не знав, що корупція це погано?
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