С начала 2023 года через Приватбанк украинцы рассчитались платежными картами за 1,3 млрд покупок. Все это обошлось в 350 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Украинцы оплатили картами Приватбанка покупок на 350 млрд грн: что покупали больше всего
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Что больше всего покупают украинцы
Больше всего с начала года украинцы тратили с карточек на покупку продуктов питания — объемы безналичных оплат в супермаркетах и продуктовых магазинах составляют 159,5 млрд грн, а доля расходов на продовольствие в общем объеме расходов составляет более 45%.
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«Наличные на кассе»
С начала 2023 года украинцы продолжают активно пользоваться услугой «Наличные на кассе» — за первые три месяца года количество операций по обналичиванию через POS-терминалы Приватбанка — 7,9 млн на сумму 11 млрд грн.
Источник: Минфин
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