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9 августа 2023, 14:06 Читати українською

Украинцы оплатили картами Приватбанка покупок на 350 млрд грн: что покупали больше всего

С начала 2023 года через Приватбанк украинцы рассчитались платежными картами за 1,3 млрд покупок. Все это обошлось в 350 млрд гривен. Об этом сообщает пресс-служба банка.

С начала 2023 года через Приватбанк украинцы рассчитались платежными картами за 1,3 млрд покупок.
Фото: smebanking.news

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Что больше всего покупают украинцы

Больше всего с начала года украинцы тратили с карточек на покупку продуктов питания — объемы безналичных оплат в супермаркетах и продуктовых магазинах составляют 159,5 млрд грн, а доля расходов на продовольствие в общем объеме расходов составляет более 45%.

Читайте: Наличка на кассе: украинцы стали чаще снимать деньги в магазинах и на АЗС

«Наличные на кассе»

С начала 2023 года украинцы продолжают активно пользоваться услугой «Наличные на кассе» — за первые три месяца года количество операций по обналичиванию через POS-терминалы Приватбанка — 7,9 млн на сумму 11 млрд грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
9 августа 2023, 14:17
#
Скрытая реклама фин услуги!!!
+
0
mlp711141
mlp711141
9 августа 2023, 14:57
#
Не пользуюсь и не советую!
+
0
youknow
youknow
9 августа 2023, 15:20
#
Понад 45% сплатили за харчування…
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