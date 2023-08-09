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9 августа 2023, 13:42 Читати українською

Недвижимость в июле: как изменился рынок новостроек, продаж и аренды (инфографика)

За год в Украине введено в эксплуатацию 34 жилых дома и 68 секций. Около 25% всех новостроек в стране готовы к заселению, а 2107 построек продолжают строительство. Об этом говорится в исследовании украинского маркетплейса DIM.RIA .

За год в Украине введено в эксплуатацию 34 жилых дома и 68 секций.
Фото: depositphotos

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Первичный рынок недвижимости

По состоянию на конец июля 2023 года в Украине работают 74% отделов продаж новостроек. Больше всего открытых отделов в Киеве, Львовской и Киевской областях процент в последней составляет 24% от общего количества.

В июле были сданы две новостройки в Киеве и области. За два месяца лета в эксплуатацию введено 14 домов, которые составляют 19 секций, из них — четыре новостройки и семь секций в Киеве.

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Цены на новостройки

По состоянию на июль, самая высокая средняя стоимость за м² в столице составляет 57 059 грн (учитывая все типы квартир по количеству комнат), а самая низкая цена за м² в Хмельницкой области — 23 625 грн.

По сравнению с прошлым годом на июль 2023 года средняя стоимость м² заметно поднялась в Ивано-Франковской области — на 36%.

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Вторичный рынок продаж

Исследуя предложение на вторичном рынке продаж недвижимости в июле и июне, можно заметить значительное увеличение. К примеру, количество добавленных объявлений в Киевской области повысилось до 63%, а в Волынской области — на 153% по сравнению с июнем 2023 года.

Цены

Наибольшая средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет $86360 в Киеве, затем Львовская область, где цена $61264 и Закарпатская область со стоимостью $49665.

Стоимость однокомнатной квартиры по сравнению с июнем 2023 года упала в Ровенской области на 8%, а заметно выросла на 13% — в Сумской области.

Рынок аренды

Количество объявлений в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях увеличилось по сравнению с июнем — на 52%. Когда в Киеве и Киевской области снизилась, соответственно, на 12% и 49%.

Цены

По состоянию на июль 2023 средняя цена аренды однокомнатной квартиры в столице 19 359 грн, а в области — 8 537 грн. В столице стоимость на 11% больше, чем в июне 2023 года.

Аналитики определяют, что в Одесской области цена однокомнатного жилья упала на 4%, но общий рост за год 26%.

В июле 2023 однокомнатную квартиру в Черниговской области можно снимать за 4 250 грн, что сейчас является самой низкой средней стоимостью по Украине. Наблюдается спад стоимости аренды жилья на 11% по сравнению с прошлым месяцем.

Источник: Минфин
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