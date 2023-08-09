Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 7029, упрощающий управление многоквартирными домами. Об этом сообщает первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.
Зеленский подписал закон об упрощении управления многоквартирными домами
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В частности, упрощение управления заключается в возможности использования электронных инструментов и электронной цифровой подписи.
Среди новшеств, предусмотренных документом:
- вводится возможность использовать электронные подписи (ЭП) при голосовании;
- создается возможность участвовать в собрании «дистанционно»;
- уменьшается большинство голосов, необходимых для принятия решений до 50%+;
- ОСМД освобождаются от необходимости нотариально удостоверять подписи на документах для совершения регистрационных действий;
- отменяется потребность при этом изменять действующие уставы ОСМД.
Следует отметить, что соответствующий законопроект Верховная Рада приняла 14 июля.
Источник: Минфин
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