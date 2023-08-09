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9 августа 2023, 13:20 Читати українською

Зеленский подписал закон об упрощении управления многоквартирными домами

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 7029, упрощающий управление многоквартирными домами. Об этом сообщает первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 7029, упрощающий управление многоквартирными домами.
Фото: freepik.com

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В частности, упрощение управления заключается в возможности использования электронных инструментов и электронной цифровой подписи.

Среди новшеств, предусмотренных документом:

  • вводится возможность использовать электронные подписи (ЭП) при голосовании;
  • создается возможность участвовать в собрании «дистанционно»;
  • уменьшается большинство голосов, необходимых для принятия решений до 50%+;
  • ОСМД освобождаются от необходимости нотариально удостоверять подписи на документах для совершения регистрационных действий;
  • отменяется потребность при этом изменять действующие уставы ОСМД.

Следует отметить, что соответствующий законопроект Верховная Рада приняла 14 июля.

Источник: Минфин
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