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9 августа 2023, 10:13 Читати українською

Дефляция в Китае и падение акций банков США: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.
Фото: depositphotos

Американские индексы снизились во вторник

S&P 500 потерял 0,4%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,8%, а индекс Dow Jones снизился примерно на 0,5%.

Настроение инвесторов в США ухудшилось после понижения кредитного рейтинга для целого ряда американских банков агентством Moody’s.

На этом фоне отраслевой индекс KBW Regional Banking снизился вчера на 3,8%, а акции Goldman Sachs были лидерами падения в индексе Dow Jones, упав примерно на 2%.

Акции Азии демонстрируют смешанную динамику

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,3%, южнокорейский Kospi прибавил 1,3%, сингапурский STI увеличился на 0,1%, японский Nikkei потерял 0,4%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,4% и 0,2% соответственно.

Инвесторы в Азии сохраняют сдержанный настрой после того, как новые данные о потребительских ценах и ценах производителей в Китае продемонстрировали одновременное снижение впервые с 2020 года.

Эти данные последовали за разочаровывающими показателями по экспорту и импорту Китая днем ​​ранее, что усилило опасения по поводу перспектив роста мировой экономики, замечает Reuters.

В Китае началась дефляция

По данным Национального бюро статистики Китая, индекс потребительских цен (CPI) в стране в июле снизился на 0,3% по сравнению с прошлым годом, а индекс цен производителей (PPI) упал на 4,4%.

Основными факторами дефляции в стране было падение цен на свинину, являющуюся основным продуктом питания в Китае, на 26% в годовом исчислении, а также слабый внутренний потребительский спрос.

Между тем, эксперты из Oxford Economics ожидают, что индекс потребительских цен в Китае по итогам года покажет рост на 0,5%, а индекс цен производителей снизится на 3,5%.

США планируют ограничить инвестиции в Китай

По данным The New York Times (NYT), администрация президента США Джо Байдена планирует в среду ввести новые ограничения на американские инвестиции в некоторые передовые отрасли промышленности в Китае. Эти меры направлены на защиту национальной безопасности США.

Вводимые ограничения не позволят частным и венчурным компаниям из США инвестировать в определенные высокотехнологичные секторы Китая, такие как квантовые вычисления, искусственный интеллект и производство передовых полупроводников.

Кроме этого, по словам источников NYT, новые меры станут одним из первых шагов для ограничения исходящих финансовых потоков в Китай, а также подготовят почву для введения дополнительных ограничений на инвестиции между двумя странами в ближайшие годы.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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