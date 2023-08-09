За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 820 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 251 620 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
820 российских оккупантов, 17 БПЛА и 8 танков. Потери врага за 8 августа
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Потери врага
- личного состава — около 251 620 (+820) человек ликвидировано,
- танков — 4262 (+8) ед,
- боевых бронированных машин 8290 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 5013 (+17) ед,
- РСЗО — 711 (+2) ед,
- средства ПВО — 469 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 312 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4175 (+17),
- крылатые ракеты — 1377 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 7479 (+19) ед,
- специальная техника — 742 (+5).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии