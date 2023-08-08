Италия отменила «золотые визы» для россиян и белорусов

Правительство Италии приостановило с июля 2023 года участие граждан россии и беларуси в программе Investor Visa for Italy — получение вида на жительство в обмен на инвестиции. Об этом сообщает итальянское издание Altreconomia.

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Об отмене «золотых виз» итальянские власти сообщили, добавив примечание на веб-странице программы. Министерство экономики Италии приняло решение 14 июля 2023 года на основе рекомендации Еврокомиссии от 28 марта 2022 года.

По данным, полученным Altreconomia, за этот период программой Investor Visa for Italy воспользовались по меньшей мере 36 граждан россии, из них визу «инвестора» сроком на два года получили 32.

Россияне — крупнейшая национальная группа получателей итальянских «золотых виз» за 2022 год. Следом за ними идут граждане США и Британии (по 12), еще 23 — граждане из-за пределов ЕС, их национальность не раскрывают из соображений защиты «приватности».

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Кроме того, отмечает издание, за прошлый год объем инвестиций по итальянской программе «золотых виз» достиг максимального показателя с 2017 года, с тех пор, как этот механизм существует, и составил 32,3 млн евро.

В последние годы Европейская комиссия призвала государства-члены ЕС отменить подобные инструменты предоставления вида на жительство, считая их одним из средств легализации финансовых сделок иностранцами.