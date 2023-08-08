На аукционе 8 августа Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 7,22 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.
Минфин разместил на аукционе облигации на 7,2 миллиарда
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Что предлагали инвесторам
8 августа Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:
- 22,02 млн грн под 17,80% с погашением 2 октября 2024;
- 2,13 млрд грн под 18,35% с погашением 15 января 2025;
- 5,06 млрд грн под 19,50% с погашением 22 июля 2026 года.
О военных облигациях
Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.
Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.
Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.
Напомним
«Минфин» писал, что 20 июня Министерство финансов разместило на аукционе облигации на рекордные 31,4 млрд грн. Это самая большая сумма, привлеченная в госбюджет за неделю от продажи ОВГЗ с начала года.
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