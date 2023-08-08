Курс валют на вечер 8 августа: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 23 копейки в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 8 августа Закрытие 8 августа Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 40,22/40,61 39,99/40,38 23/23

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,99−37,59 грн. Евро покупают за 40,80 грн, а продают за 41,55 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,46−37,45, евро — 41,20−41,40 грн.

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