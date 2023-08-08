Наиболее пострадавшие во время войны микропредприятия получат до 4000 евро для возобновления деятельности

Украинские микропредприятия, наиболее пострадавшие во время войны, получат до 4000 евро для возобновления деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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«Сегодня, 8 августа, состоялся запуск еще одной волны грантов от EU4Business для микробизнеса при финансовой поддержке ЕС и Правительства Германии в размере 3 млн евро», — говорится в сообщении

В рамках программы предприниматели смогут получить финансовую поддержку до 4 000 евро (в гривне) на возобновление своей хозяйственной деятельности через три уполномоченных банка: Ощадбанк, Приватбанк и Банк Львов.

Средства микрогранта могут быть направлены на приобретение оборудования, закупку сырья и материалов, выплату заработной платы, арендную плату и другие неотложные хозяйственные расходы.

Присоединиться к программе смогут микропредприятия, которые:

имеют до 9 работников и годовой доход до 2 млн евро

осуществляют деятельность по КВЕДАм, определенным программой

не имеют задолженности перед бюджетом Украины

не участвовали в международных грантовых программах с 1 февраля 2022 года.

Как принять участие в программе

Чтобы принять участие:

Заполните заявление на портале «Дия»;

Укажите информацию о показателях деятельности до полномасштабной войны и во время боевых действий;

Определите направления использования средств, поскольку их следует использовать исключительно на пункты, указанные в заявлении.

Отбор участников программы будет производиться по результатам конкурсов для следующих категорий предприятий:

около 250 грантов для наиболее пострадавших от войны областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Киевская (кроме города Киев), Луганская, Николаевская, Сумская, Черниговская, Харьковская, Херсонская — прием заявок с 08 по 21 августа 2023;

около 250 грантов для деоккупированных территорий Донецкой, Киевской (кроме города Киев), Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей — прием заявок с 22 августа по 4 сентября 2023;

около 250 грантов для предпринимателей из других регионов Украины, кроме временно оккупированных — прием заявок с 05 по 18 сентября 2023 года.

Никаких расчетов и бизнес-планов делать не нужно. Рейтинговая система Фонда развития предпринимательства (ФРП) автоматически рассчитает рейтинг и определит победителей конкурсов", — говорится в сообщении.