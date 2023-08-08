Украинские микропредприятия, наиболее пострадавшие во время войны, получат до 4000 евро для возобновления деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Наиболее пострадавшие во время войны микропредприятия получат до 4000 евро для возобновления деятельности
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«Сегодня, 8 августа, состоялся запуск еще одной волны грантов от EU4Business для микробизнеса при финансовой поддержке ЕС и Правительства Германии в размере 3 млн евро», — говорится в сообщении
В рамках программы предприниматели смогут получить финансовую поддержку до 4 000 евро (в гривне) на возобновление своей хозяйственной деятельности через три уполномоченных банка: Ощадбанк, Приватбанк и Банк Львов.
Средства микрогранта могут быть направлены на приобретение оборудования, закупку сырья и материалов, выплату заработной платы, арендную плату и другие неотложные хозяйственные расходы.
Присоединиться к программе смогут микропредприятия, которые:
- имеют до 9 работников и годовой доход до 2 млн евро
- осуществляют деятельность по КВЕДАм, определенным программой
- не имеют задолженности перед бюджетом Украины
- не участвовали в международных грантовых программах с 1 февраля 2022 года.
Как принять участие в программе
Чтобы принять участие:
- Заполните заявление на портале «Дия»;
- Укажите информацию о показателях деятельности до полномасштабной войны и во время боевых действий;
- Определите направления использования средств, поскольку их следует использовать исключительно на пункты, указанные в заявлении.
Отбор участников программы будет производиться по результатам конкурсов для следующих категорий предприятий:
- около 250 грантов для наиболее пострадавших от войны областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Киевская (кроме города Киев), Луганская, Николаевская, Сумская, Черниговская, Харьковская, Херсонская — прием заявок с 08 по 21 августа 2023;
- около 250 грантов для деоккупированных территорий Донецкой, Киевской (кроме города Киев), Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей — прием заявок с 22 августа по 4 сентября 2023;
- около 250 грантов для предпринимателей из других регионов Украины, кроме временно оккупированных — прием заявок с 05 по 18 сентября 2023 года.
Никаких расчетов и бизнес-планов делать не нужно. Рейтинговая система Фонда развития предпринимательства (ФРП) автоматически рассчитает рейтинг и определит победителей конкурсов", — говорится в сообщении.
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