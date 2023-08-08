Что будет с ценами на недвижимость? Мероприятие Kukhar Discussion Court

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 августа 2023, 18:20 Читати українською

Что будет с ценами на недвижимость? Мероприятие Kukhar Discussion Court

Ukraine Economic Outlook и ведущие операторы рынка проводят открытую дискуссию о перспективах рынка жилой недвижимости в 2023—2024 годах. Анализ и инсайды отрасли: как на самом деле повлияла на цены война в разных регионах Украины, чего ждать до конца 2023 и после победы с началом масштабной программы восстановления.

Ukraine Economic Outlook и ведущие операторы рынка проводят открытую дискуссию о перспективах рынка жилой недвижимости в 2023—2024 годах.

Мероприятие проводится 15-го августа 2023 года (17:00—20:00), онлайн, открытый доступ по предварительной регистрации.

Спикеры: Игорь Никонов, KAN Development, Андрей Вавриш, SAGA Development, Андрей Мима, ЛУН.UA, Райков Игорь, CEO Сообщество — Девелопер Новой Генерации. Модератор: Михаил Кухарь, партнер Ukraine Economic Outlook

При обсуждении докладчики рассмотрят региональные особенности рынка, анализируя новостройки, вторичный рынок и структуру спроса. Значительное внимание будет уделено себестоимости строительства и ее влиянию на ценообразование, учитывая ипотечные программы, в частности «Е-Оселя».

Спикеры рассмотрят разные сценарии развития рынка недвижимости на 2023−2024 годы. А также представят свое видение потенциального влияния Международной программы восстановления Украины, изменения цен на недвижимость в разрезе видов и классов недвижимости, миграционных ожиданий и эффекта отложенного спроса.

По результатам проведенной дискуссии команда Ukraine Economic Outlook в партнерстве с ЛУН подготовит отчет: «Обзор рынка недвижимости в Украине за последние 10 лет и сценарный прогноз на 2023−2024».

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами