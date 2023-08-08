НБУ лишил лицензий страховую компанию и кредитный союз

Национальный банк аннулировал лицензии ЧАО «Страховая компания «Азинко» и кредитному союзу «Щедрость» и исключил компании из Государственного реестра финансовых учреждений на основании их заявлений. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Соответствующие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 4 и 7 августа.

Отмечается, что «Азинко» аннулирована последняя лицензия на осуществление страховой деятельности. Согласно последней поданной отчетности за первое полугодие 2023 года, страховая компания не заключала договоры страхования и не осуществляла страховые выплаты в течение первого полугодия этого года.

К тому же «Азинко» выполнило все свои обязательства по договорам страхования, и страховые резервы равны нулю.

В то же время кредитный союз «Щедрость» имел две лицензии, а именно на предоставление средств в заем, в том числе и на условиях финансового кредита, и на привлечение финансовых активов с обязательством по последующему их возврату.

Объем активов КС «Щедрость» на 1 июля 2023 составил 137,4 тыс. грн (0,01% от общего объема рынка кредитных союзов), обязательства — 4,6 тыс. грн, в том числе 4,6 тыс. грн грн обязательства по начисленной заработной плате (0,0006% от общего объема рынка кредитных союзов).