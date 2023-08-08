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8 августа 2023, 14:59 Читати українською

Минфин заплатил НБУ 32,3 млрд грн дохода по ОВГЗ с плавающей ставкой

С начала 2023 года Национальный банк получил от Министерства финансов по своему портфелю ОВГЗ под плавающую ставку купонных выплат (проценты) на общую сумму 32,3 млрд грн. Об этом НБУ сообщил в ответ на официальный запрос «Минфина».

С начала 2023 года Национальный банк получил от Министерства финансов по своему портфелю ОВГЗ под плавающую ставку купонных выплат (проценты) на общую сумму 32,3 млрд грн.
Фото: depositphotos.com

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Плавающая ставка по бумагам напрямую привязана к размеру учетной ставки Национального банка, которая с июня 2022 года держалась на уровне 25% годовых, и с 28 июля 2023-го была снижена до 22%.

В ответе уточняется, что купонные платежи начались только в этом году и последний состоялся пару недель назад.

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«По ОВГЗ с плавающей ставкой, привязанной к учетной ставке НБУ, купонная выплата происходит раз в год. Учитывая это, в 2022 году выплаты по ним не производились. С начала 2023 года Национальный банк уже получил 32,3 млрд грн купонного дохода по таким ОВГЗ, включая выплату, состоявшуюся 26 июля 2023 года», — уточнили в Нацбанке.

Одновременно регулятор сообщил, что на текущий момент у него всего на 280 млрд грн гособлигаций с плавающей ставкой. Это 40% всего его портфеля ОВГЗ, который составляет 690 млрд грн.

С начала года общий нацбанковский портфель гособлигаций составлял 704,5 млрд грн, и сократился по мере погашения бумаг Минфина. В НБУ объяснили, что общее сокращение по итогам 2023 года составит 14,6 млрд грн.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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