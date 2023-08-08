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8 августа 2023, 17:45 Читати українською

В Одессе кафе и рестораны будут работать дольше

В Одессе и области продолжили работу кафе и ресторанов до 23:00, но без громкой музыки, дискотек и прожекторов. Об этом сообщает глава областной военной администрации Олег Кипер.

В Одессе и области продолжили работу кафе и ресторанов до 23:00, но без громкой музыки, дискотек и прожекторов.
Фото: freepik.com

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По его словам, власти пошли навстречу бизнесу и разрешили заведениям общепита работать до 23:00, если у них есть такое желание.

«Ограничения остаются в отношении развлекательных мероприятий. Напоминаю, что громкая музыка, прожекторы и дискотеки должны завершаться в 22:00», — заявил Кипер.

Он также подчеркнул, что бизнес пообещал соблюдать правила безопасности и помогать сотрудникам добираться домой вовремя.

Напомним

В июле Национальная ресторанная ассоциация Украины обратилась в Совет обороны Киева с просьбой рассмотреть вопрос о продлении времени работы субъектов хозяйствования столицы, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания.

Мэр города Виталий Кличко пообещал, что городские власти рассмотрят этот вопрос.

Источник: Минфин
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