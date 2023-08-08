В Украине изменились правила регистрации новых авто

6 августа 2023 вступило в силу постановление Кабмина № 437 , которое вносит изменения в процедуру первой регистрации на территории Украины новых авто. Благодаря этим изменениям автосалоны смогут регистрировать транспортные средства от имени покупателя без необходимости нотариального оформления доверенности, а также необязательными становятся «транзитные» номерные знаки. Об этом сообщает Правительственный портал.

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Покупатель получает возможность сэкономить время и деньги. Автосалоны получили возможность генерировать доверенность на право представлять интересы покупателя. Теперь такую доверенность сторонам можно подписать прямо в автосалоне и без нотариуса.

Доверенность, а также акт-прием передачи транспортного средства формируется с помощью Единого государственного реестра, на них можно наложить электронную цифровую подпись или подписать бумажный бланк — зависит от того, как удобно покупателю.

Благодаря тому, что автосалоны могут генерировать акты приемки-передачи транспортных средств в электронном виде, а также отмену обязательного осмотра новых транспортных средств Экспертной службой МВД, получение «транзитных» номерных знаков для разовых поездок при регистрации нового авто тоже становится необязательным. Покупатель может отказаться от них, информация о чем будет указана в акте осмотра и/или приемки.

После оформления необходимых документов между покупателем и продавцом, представитель автосалона может посетить сервисный центр МВД вместо покупателя. И соответственно, получить свидетельство о регистрации транспортного средства на имя покупателя и номерные знаки — при этом автомобиль может вообще не покидать территорию салона. А новому владельцу остается только забрать уже зарегистрированное транспортное средство у продавца.

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«Эти нововведения упрощают государственную регистрацию новых транспортных средств и не касаются подержанных автомобилей. Ранее для такой регистрации покупатель должен был обратиться к нотариусу для оформления доверенности, если хотел поручить регистрацию автомобиля продавцу. Кроме этого, было необходимо закрепить красные номерные знаки для разовых поездок, чтобы транспортное средство могло доехать до сервисного центра МВД», — говорится в сообщении.