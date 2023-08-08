В июле на соцвыплаты было направлено более 35 миллиардов

158,6 млрд грн, из них в июле 22,7 млрд грн — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда;

60,8 млрд грн, из них в июле 8,7 млрд грн — на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;

30,7 млрд грн, из них в июле 1,5 млрд грн — в поддержку малообеспеченных семей и предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам;

14,2 млрд грн, из них в июле 2 млрд грн — на социальную защиту детей и семьи;