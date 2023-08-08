В январе-июле 2023 года из госбюджета на социальные выплаты было направлено 265,6 млрд грн, в том числе в июле — 35,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
В июле на соцвыплаты было направлено более 35 миллиардов
Куда направили средства
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158,6 млрд грн, из них в июле 22,7 млрд грн — на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, и дефициту средств Пенсионного фонда;
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60,8 млрд грн, из них в июле 8,7 млрд грн — на социальную защиту граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства;
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30,7 млрд грн, из них в июле 1,5 млрд грн — в поддержку малообеспеченных семей и предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам;
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14,2 млрд грн, из них в июле 2 млрд грн — на социальную защиту детей и семьи;
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1,3 млрд грн, из них в июле 0,3 млрд грн — на социальную защиту лиц с инвалидностью.
Источник: Минфин
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