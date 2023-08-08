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8 августа 2023, 14:24 Читати українською

Литва заморозила 103 миллиона евро российских и белорусских активов

Средства на счетах в размере более 103 млн евро заморожены в Литве из-за санкций в отношении россии и Беларуси. Об этом сообщила Служба расследования финансовых преступлений Литвы, контролирующая исполнение санкций в стране, пишет Интерфакс-Украина.

Средства на счетах в размере более 103 млн евро заморожены в Литве из-за санкций в отношении россии и Беларуси.
Фото: slovoidilo.ua

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По данным ведомства, обнародованным на его сайте, санкции применены к 16 юридическим и физическим лицам: 9 компаниям из россии и 6 юрлицам и одному физическому лицу из Беларуси.

Общая сумма средств, замороженных на счетах российских компаний, составляет более 69,51 млн евро и $810 тыс. На счетах белорусских компаний и физических лиц заморожены средства на общую сумму 23,71 млн евро и $7,68 млн.

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Кроме того, заморожены деньги, перечисленные в Литву подсанкционными лицами.

«Общая сумма входных замороженных средств, на отправителей которых распространяются ограничительные меры ЕС, составляет более 1,33 млн евро, более $1,583 млн и более 215 тыс. российских рублей», — говорится в сообщении.

Источник: Минфин
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