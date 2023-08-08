Новый налог в Италии снизил общую рыночную капитализацию ее банков почти на $10,4 миллиарда

Итальянские акции упали после того, как неожиданный новый налог на банковские доходы привел к падению кредиторов страны, уничтожив их совокупную рыночную капитализацию на $10,4 млрд. Об этом сообщает Bloomberg.

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Что известно о налоге

Итальянский налог был включен в огромный пакет мер, охватывающих широкий спектр вопросов — от лицензий на такси до иностранных инвестиций. Ожидается, что налог может принести в государственную казну более 2 млрд евро. Италия согласовала «40% взыскания с многомиллиардных сверхприбылей банков» на 2023 год, которые пойдут на финансирование снижения налогов и поддержку ипотеки для впервые покупающих жилье.

«Мы считаем этот налог существенно отрицательным для банков, учитывая влияние на капитал и прибыль, а также на стоимость собственного капитала банковских акций», — пишут аналитики Citigroup Inc. во главе с Аццуррой Гельфи.

Аналитики подсчитали, что налог эквивалентен примерно 19% чистой прибыли банков в 2023 году, примерно 3% их балансовой стоимости в 2023 году и около 0,5% активов, взвешенных на риск, в 2023 году.

Аналитики Bloomberg Intelligence полагают, что чистая прибыль итальянских кредиторов в 2023 году может сократиться примерно на 10%.

«Финансовые показатели весят более 30% на итальянском фондовом рынке, что делает его уязвимым к недавно утвержденному сбору», — сказал Леонардо Пелландини, стратег по акциям банка Julius Baer.

«Учитывая это, банки имели сильный год, поскольку чистая процентная маржа выросла благодаря повышению ставок, и пришло время для здоровой консолидации».