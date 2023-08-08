У Tesla сменился финансовый директор. Акции компании отреагировали падением

Американский производитель электромобилей Tesla сменил финансового директора. Зак Киркхорн покидает компанию после 13 лет работы. Об этом говорится в сообщении компании Комиссии по ценным бумагам США (SEC).

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Отмечается, что Зак Кирхорн покинул свой пост с 4 августа. Он продолжит работу в компании до конца 2023 года, чтобы обеспечить «плавный переход».

Новый финдиректор

Новым финансовым директором стал главный бухгалтер Tesla Вайбхав Танеджа. Теперь он будет занимать обе должности.

Танеджа работает главным бухгалтером в Tesla с 2019 года, до этого он являлся корпоративным контролером компании, а также бухгалтером в нескольких корпорациях.

В своем LinkedIn Киркхорн написал, что гордится той работой, которую проделал вместе с Tesla за 13 лет своего пребывания в ней.

«Передая свои обязанности, чтобы поддержать этот переход, я хочу поблагодарить талантливых, восторженных и трудолюбивых сотрудников Tesla, которые сделали то, что многие считали невозможным», — заявил он.

Киркхорн Также поблагодарил Илона Маска за его лидерство и оптимизм, который вдохновил многих.

По словам Bloomberg, отставка Киркхорна стала неожиданным потрясением для Tesla.

Падение акций

По данным CNBC, акции Tesla упали почти на 3% после новости об отставке Киркхорна, однако день для компании завершился падением акций всего на 1%.

Отмечается, что это второй раз за четыре года у Tesla сменился финдиректор. Когда предыдущий финансовый директор Дипак Ахуджа покинул Tesla в 2019 году, акции компании упали на 4,5%.