Нацбанк назначил проверки для А-Банка и Банка 3/4

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Проверка НБУ

«План выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода по результатам проведенной оценки рисков деятельности банков и небанковских учреждений», — отмечается в сообщении регулятора.

Согласно сообщению, выездная проверка А-Банка состоится в третьем квартале этого года, а Банку ¾ — в четвертом.

Кого еще будут проверять

Из небанковских учреждений в третьем квартале выездная проверка будет проведена в «Укрпочте» и ЧАО «СК «Арсенал Страхование», а в IV квартале — в ООО «Манивео скорая финансовая помощь» и ООО «ФК «ЭВО».

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«Восстановление осуществления Национальным банком плановых выездных проверок произошло в связи с отменой на всей территории Украины карантина», — уточнили в НБУ.