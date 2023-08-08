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8 августа 2023, 11:16 Читати українською

Нацбанк назначил проверки для А-Банка и Банка 3/4

Национальный банк объявил о проведении выездных проверок по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства в А-Банке и Банке ¾. Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

Национальный банк объявил о проведении выездных проверок по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства в А-Банке и Банке ¾.
Фото: depositphotos

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Проверка НБУ

«План выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода по результатам проведенной оценки рисков деятельности банков и небанковских учреждений», — отмечается в сообщении регулятора.

Согласно сообщению, выездная проверка А-Банка состоится в третьем квартале этого года, а Банку ¾ — в четвертом.

Кого еще будут проверять

Из небанковских учреждений в третьем квартале выездная проверка будет проведена в «Укрпочте» и ЧАО «СК «Арсенал Страхование», а в IV квартале — в ООО «Манивео скорая финансовая помощь» и ООО «ФК «ЭВО».

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«Восстановление осуществления Национальным банком плановых выездных проверок произошло в связи с отменой на всей территории Украины карантина», — уточнили в НБУ.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
kadaad1988
kadaad1988
8 августа 2023, 11:43
#
Зеленка решила наехать на Суркисов?
+
0
zzzachary
zzzachary
8 августа 2023, 13:10
#
Так попередив їх заздалегідь))) Це просто США наїхало добре на Зеленського і Ко тому так заворушились)
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