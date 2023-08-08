Национальный банк объявил о проведении выездных проверок по вопросам финансового мониторинга, соблюдения требований валютного и санкционного законодательства в А-Банке и Банке ¾. Об этом говорится в сообщении Нацбанка.
Нацбанк назначил проверки для А-Банка и Банка 3/4
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Проверка НБУ
«План выездных проверок составлен на основании риск-ориентированного подхода по результатам проведенной оценки рисков деятельности банков и небанковских учреждений», — отмечается в сообщении регулятора.
Согласно сообщению, выездная проверка А-Банка состоится в третьем квартале этого года, а Банку ¾ — в четвертом.
Кого еще будут проверять
Из небанковских учреждений в третьем квартале выездная проверка будет проведена в «Укрпочте» и ЧАО «СК «Арсенал Страхование», а в IV квартале — в ООО «Манивео скорая финансовая помощь» и ООО «ФК «ЭВО».
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«Восстановление осуществления Национальным банком плановых выездных проверок произошло в связи с отменой на всей территории Украины карантина», — уточнили в НБУ.
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