Фонд гарантирования вкладов физических лиц на текущей неделе выставляет на продажу активы 9 банков на 2,9 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
Фонд гарантирования выставил на продажу активы банков на 2,9 миллиарда гривен
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Продажа активов
«В течение текущей недели (07 — 11 августа 2023 года) запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 2 925,2 млн грн», — говорится в сообщении.
Из них на сумму 2 578,3 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам, и на сумму 228,7 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.
Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 7,6 млн грн, а ценные бумаги будут торговаться со стартовой ценой 110,5 млн грн.
Напомним
За январь — июль 2023 года сумма успешных торгов по продаже активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, превысила 3,6 млрд грн, из которых в июле — 545,3 млн грн.
Комментарии