Фонд гарантирования выставил на продажу активы банков на 2,9 миллиарда гривен

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Продажа активов

«В течение текущей недели (07 — 11 августа 2023 года) запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 2 925,2 млн грн», — говорится в сообщении.

Из них на сумму 2 578,3 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам, и на сумму 228,7 млн грн — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.

Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 7,6 млн грн, а ценные бумаги будут торговаться со стартовой ценой 110,5 млн грн.

Напомним

За январь — июль 2023 года сумма успешных торгов по продаже активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов, превысила 3,6 млрд грн, из которых в июле — 545,3 млн грн.