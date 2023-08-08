Украинцы могут бронировать желаемый номерной знак для авто

«Заработала новая сервисная услуга, позволяющая гражданам выбирать и бронировать желаемый номерной знак для авто», — отметил он.

Заказать услугу можно по типу транспортного средства.

Но есть важное условие — на одно транспортное средство гражданин может заказать и получить один номерной знак.

Как воспользоваться

Воспользоваться такой услугой можно через электронный кабинет водителя: https://e-driver.mvs.gov.ua/login .

Бронирование действует в течение 10 календарных дней. По истечении этого срока заказ отменяется автоматически.

«И это еще один шаг к реализации онлайн-услуги по перерегистрации транспортных средств в будущем», — отметил Клименко.

Напомним

Проверить наличие номерных знаков в сервисных центрах по всем областям можно онлайн на сайте Главного сервисного центра МВД по ссылке.

В апреле 2023 года в Украину под запрет попали буквы Z и V. Это нововведение касается владельцев электрокаров.