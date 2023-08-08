С 7 августа в Украине заработала новая услуга для автомобилистов — бронирование номерных знаков для авто. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Украинцы могут бронировать желаемый номерной знак для авто
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
«Заработала новая сервисная услуга, позволяющая гражданам выбирать и бронировать желаемый номерной знак для авто», — отметил он.
Заказать услугу можно по типу транспортного средства.
Но есть важное условие — на одно транспортное средство гражданин может заказать и получить один номерной знак.
Как воспользоваться
Воспользоваться такой услугой можно через электронный кабинет водителя: https://e-driver.mvs.gov.ua/login .
Бронирование действует в течение 10 календарных дней. По истечении этого срока заказ отменяется автоматически.
«И это еще один шаг к реализации онлайн-услуги по перерегистрации транспортных средств в будущем», — отметил Клименко.
Напомним
Проверить наличие номерных знаков в сервисных центрах по всем областям можно онлайн на сайте Главного сервисного центра МВД по ссылке.
В апреле 2023 года в Украину под запрет попали буквы Z и V. Это нововведение касается владельцев электрокаров.
Комментарии