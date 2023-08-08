Криптофонды зафиксировали отток $107 миллионов за неделю

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Откуда выводили деньги

Из биткоин-продуктов вывели $111 млн — самый большой показатель с марта. При этом в структурах, которые позволяют открывать шорт по первой криптовалюте, переломилась негативная динамика — впервые за 14 недель изменений не произошло.

Из Ethereum-фондов клиенты забрали $5,9 млн против $1,9 млн в предыдущий отчетный период.

В остальных альткоинах в целом наблюдалась позитивная динамика, которая компенсировала негатив по первой и второй криптовалютам.

Приток валюты

Самый большой приток за неделю с марта 2022 года зафиксирован в фонды на базе Solana — $9,5 млн. Структуры на основе Litecoin и XRP привлекли по $0,5 млн, тогда как из Cardano-продуктов вывели $0,3 млн.